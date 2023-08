$!Video: “Los niños de bien se acuestan temprano, los demás los acostamos nosotros”, amenaza en Tuluá

El hecho se presentó en la carrera 38 con calle 24, en el barrio Alvernia de Tuluá, y por ahora es materia de investigación. Sin embargo, hasta el momento no hay pronunciamiento de las autoridades al respecto.

“La medida correctiva ejecutada por nuestro personal es una medida preventiva, ya que es la segunda advertencia; la próxima no serán heridos, sino que caerán en el fuego de nuestro accionar, sin remordimiento, ya que las familias no quieren aconsejar a sus seres queridos que no son más que una banda de gamines que se hacen pasar por piques, y de esta manera ocasionar inseguridad en nuestra población, atropellando a la gente de bien, gente de valores y de cultura familiar”, inicia diciendo el planfleto.

“Vamos a empezar a hacer limpieza social, liberando el pueblo de ladrones, morbosos, exterminar los piques de raíz y de desadaptados que estén generando intranquilidad en la población”, culmina el intimidante documento.