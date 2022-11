Video: Más de 30 mujeres se raparon el cabello para venderlo y las estafaron

Luego de ser convencidas, se raparon la cabeza y este es el momento en el que la responsable no responde con lo prometido.

Sin embargo, cabe mencionar que posteriormente la presunta estafadora les entregó el cabello, asegurando que la firma europea ya no le responde y que por eso hacia esta devolución.

“Ella llegó a entregarnos enjambres de pelo y a decir que la entidad ya no le responde, que nos tenemos que personalizar de nuestro propio cabello; y ni siquiera podemos donarlo, ya no sirve, no lo devolvió como se lo entregamos”, aseguró una de las mujeres.

Así entonces, tanto la Alcaldía de Andalucía, como la Gobernación del Valle y la polícia están tras la pista de la mujer para esclarecer los hechos. Por su parte, las afectadas interpondrán la respectiva denuncia.