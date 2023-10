Video | 'No me voy a mover': ciclista paró la movilidad en una ciclovía, impidiendo el paso de las motos

Andrés Tegedor, conocido así en las redes sociales, decidió 'paralizar' el tráfico en una ciclovía de Cali. Su decisión se dio como forma de protesta por la decena de motos que invadieron este carril para poder evadir el trancón de la vía principal.

"Esta es la ciclovía. Aquí no deben andar motos. El que quiera que se devuelva, no me voy a mover”, dice el hombre dejando ver el trancón que hay detrás suyo.

En medio de su video afirmó que estos espacios deben ser de uso exclusivo para las bicicletas y no para las motos. "¡La ciclovía es (para) ciclas y no de motos, entonces se van detrás de mí y despacio, a mi ritmo, suavecito. Estoy ofendido, cómo se van a meter (en) el carril”.

Su video se volvió viral en las redes sociales, toda vez que mientras estuvo frenando la movilidad, algunos de los conductores de motos pidieron que avanzara y dejara fluir la movilidad, debido a que no tenían forma de esquivar el carril de ciclovía por los bolardos.

"Entonces llamamos a los tombos", afirmó el ciclista mientras discutía con los demás conductores.