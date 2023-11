Video | ¿Pareja estaba teniendo relaciones sexuales en parque Obrero de Itagüí? Esto dicen las autoridades

Así mismo, se logra apreciar que un hombre, quien caminaba por el parque, tropieza al ver la situación y termina en el suelo. Tras viralizarse en redes sociales el video, los comentarios no se hicieron esperar; estos son algunos de ellos.

"Me parece que va contra la moral y los principios éticos. No debemos permitir que nuestra sociedad siga cayendo", dijo una internauta, a través de X (Twitter).

"Terrible. ¿Es que acaso no hay moteles en Itagüí?". "¿Por qué no llaman a la Policía? ¿Por qué no van y los linchan como hacen con las parejas del mismo sexo?", son otros de los comentarios.

¿Qué dicen las autoridades?

Frente a esto, las autoridades de de Itagüí señalaron que revisaron las cámaras de seguridad y concluyeron que no hubo un acto obsceno como se había pensado.

La pareja estaba en compañía de otras personas que portaban equipos de grabación, pues hacían un video académico, según precisó la Secretaría de Gobierno de Itagüí para medios locales.

En los audiovisuales, registrados por las cámaras del parque, se aprecia que coordinaban las tomas y ensayaban en varias ocasiones. Es decir, ninguna persona fue sancionada por este hecho.

Cabe recordar que el Código Nacional de Policía establece que se consideran "comportamientos que afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas" el "realizar actos sexuales o de exhibicionismo".

Se puede sancionar con una multa tipo III, la cual equivale a 16 salarios mínimos diarios legales vigentes. Es decir, para este 2023, ronda los 618.672 pesos.