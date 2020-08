Luego de que se le dictara medida de aseguramiento contra Álvaro Uribe sus seguidores han convocado movilizaciones para expresar su solidaridad.

Una de las primeras ciudades en registrar protestas fue Medellín, donde salieron a las calles apenas unas horas después de conocerse la decisión de la Corte Suprema de Justicia.

Pese a que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, señaló que las marchas están prohibidas en la ciudad, uno de los primeros puntos con concentraciones fueron las inmediaciones del parque del Poblado.

Los uribistas también se pusieron cita en otros sectores como el parque de Envigado y el de Itagüí.

En Bogotá

La senadora Paloma Valencia por el Centro Democrático solicitó a los seguidores de Uribe a poner banderas de Colombia en sus ventanas. “Nuestra nación hoy debe gritar Uribe en libertad”.

Además, Valencia convocó una caravana para las 7:00 p.m. de este martes desde la calle 72 con carrera séptima de Bogotá. La movilización avanza hacia el centro de la capital colombiana. La congresista indicó que se deben desplazar dos personas con carro con su respectivo tapabocas.

La alcaldesa de Bogotá afirmó que no permitirá aglomeraciones. “La mayor tragedia que estamos enfrentado es una pandemia global y mortal. La vida y el cuidado colectivo son nuestra máxima prioridad. No puede haber marchas ni aglomeraciones de ningún tipo, que no cambiaran el rumbo de la justicia, pero si ponen en peligro el rumbo de la vida”.