Video: Petro confirmó la salida de Laura Sarabia y Armando Benedetti del Gobierno Nacional

Luego del escándalo de chuzadas ilegales contra Marelbys Meza, exempleada de la jefe de Gabinete, Laura Sarabia, el presidente Gustavo Petro confirmó la salida de Sarabia y Armando Benedetti, embajador de Colombia en Venezuela, del Gobierno Nacional.

“Mientras se investiga, mi funcionaria querida y estimada y el embajador de Venezuela se retiran del Gobierno para que desde el poder que implica esos cargos no se pueda tener ni siquiera la desconfianza que se van a alterar los procesos de investigación”, dijo el presidente durante el evento.

En ceremonia militar, el presidente señaló que los funcionarios serán retirados mientras se investiga lo ocurrido. Durante el evento, Petro añadió que que en su gobierno no se han ordenado interceptaciones ilegales.

"Este Gobierno no intercepta a Magistrados, ni opositores, ni periodistas", señaló el mandatario sobre el escándalo de las interceptaciones ilegales realizadas, en su momento, por el extinto DAS. "A los opositores los cuidamos", recalcó Petro.

Críticas al fiscal Barbosa

Acto seguido, el presidente Petro señaló que su Gobierno no va en contra ni de humildes, ni poderosos, en relación a las interceptaciones ilegales a Marelbys Meza, exempleada de la jefe de Gabinete, Laura Sarabia.

Durante el evento, Petro aprovechó para controvertir al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. El mandatario insistió en que sigue a la espera de un informe sobre el actuar del Clan del Golfo en la zona norte del país.

"Con la misma premura debió haber allanado las casas de los asesinos del Clan del Golfo, cuyas direcciones tenía en su poder. Aún no llega el informe de las investigaciones que se han hecho sobre los asesinatos sistemáticos de líderes sociales y ciudadanos de la costa Caribe y de todo el país", dijo Petro en un duro señalamiento al fiscal Francisco Barbosa.

"Pueden investigar hasta donde quieran y les ayudaremos", dijo el presidente durante su intervención.

Se solidarizó con Sarabia

El mandatario colombiano se mostró solidario con Sarabia por la situación y hechos que ha vivido en los últimos días.

“Sé lo que ha pasado alrededor de quien me acompañaba casi en todos estos eventos y que en cierta forma era mi mano derecha desde el punto de vista administrativo y gestión cotidiana”, expresó Petro en el discurso.

El presidente también manifestó que los críticos de su gobierno “no han parado a pensar siquiera qué podía pensar una joven mujer recién parida, dicen en mi tierra, con su primer niño, en su primera experiencia maternal, cuando le sucede un hecho en su vida doméstica que la hace sentir en la zozobra y que reacciona dentro de la ley”.

Y respecto al uso del polígrafo Petro afirmó: “Que se usó el polígrafo, que yo no he podido saber ni dónde queda en el Palacio de Nariño, que no compramos nosotros (...) y que se usó bajo unas normas y protocolos”.

La jefe de Gabinete ya se pronunció sobre su salida del Gobierno y le agradeció al mandatario colombiano la lealtad.

“Tengo plena tranquilidad de haber obrado correctamente, con integridad y sin ningún interés particular.Estaré presta a rendir todas las explicaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos, y lucharé profundamente por defender mi reputación, mi buen nombre de todas las acciones malintencionadas que han rodeado todos estos episodios”, expresó Sarabia en un comunicado.

La funcionaria también le agradeció a la familia presidencial: “Agradezco su respaldo siempre, su lealtad y su voto de confianza cada día. Le agradezco a Verónica, Sofía, Nicolás, Antonella, Nicolás y Andrea por haberme abierto las puertas de su familia y siempre recibirme con mucha estima. Cuenten con mi cariño cada día”.

Se hizo oficial

En la mañana de este viernes, un alto funcionario de la Casa de Nariño le confirmó a Colprensa que la jefe de Gabinete, Laura Sarabia, y el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, saldrán el Gobierno Nacional.

El mandatario colombiano aseguró que a ninguna persona, sin importar el estrato social al que pertenezcan, deberían ser interceptadas.

“Cualquier chuzada ilegal se trate de un funcionario encumbrado o del ser más débil económicamente son violaciones de derechos humanos. El gobierno del cambio no las permite, ni las ha hecho, ni las hará”, expresó Petro en su cuenta de Twitter.