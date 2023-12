Video | Policía entrega más detalles del caso: Harold Echeverry, presunto feminicida de Michel Dayana, pensaba huir a Venezuela

El padre de Michel espera una condena ejemplar

Genaro González, padre de la menor Michel Dayana González, habló tras la captura del presunto feminicida de su hija. En diálogo con Noticias Caracol, Genero pidió la "máxima pena" posible contra la persona que asesinó a su hija.

"Yo sé que esto no le va a devolver la vida a mi hija, pero esto es una enseñanza que nos deja que debemos estar más pendientes de nuestros hijos porque a veces nos confiamos del barrio en el que vivimos porque llevamos 20 años viviendo ahí, pero no estamos pendientes de las personas que llegan a nuestro barrio, y nos confiamos y a veces no son personas buenas", dijo Genaro a Noticias Caracol, sobre este episodio.