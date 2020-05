En un video publicado en redes sociales se puede ver el momento en el que el locutor de radio Fabio Zuleta y un índigena de la Alta Guajira llamado Roberto “Putchipu” negocian con varias mujeres de la comunidad.

Todo ocurrió durante la transmisión del programa “Buenas tardes con Fabio Zuleta” de la Emisora 1050 A.M. en Valledupar. Allí, en un momento, Fabio y Roberto comienzan a hablar de un rumor sobre explotación sexual de las mujeres indígenas.

Zuleta le pregunta: "Toda la vida se ha dicho que, en la Alta Guajira, venden las chinitas. ¿todavía venden las chinitas?”. Tras la respuesta afirmativa de Roberto, Fabio le pregunta que en cuánto le venderían una niña de 20 años a él. Roberto le dice que pueden transarla en 5 millones de pesos.

De igual forma, la conversación continúa y Fabio Zuleta señaló: "Decime una cosa Roberto: ¿Es verdad que las chinitas no tienen pelo abajo?, ¿que son ¡carunga!? ¿Es verdad que las chinitas no se mueven cuando están enganchá? (..) ¡Ay hombe!, ¡yo quiero una que no se mueva, pa' yo enseñale!”

A través de las redes sociales, el Procurador General, Fernando Carrillo indicó: "Presentaremos una denuncia contra un indígena y el director del programa “Buenas tardes con Fabio Zuleta” de la Emisora 1050 A.M. en Valledupar, luego de la publicación de un video en el que acuerdan explotar sexualmente a varias mujeres indígenas".

A su vez, la Organización Indígena “Nación Wayuu” calificó de “humor arcaico” y “enfermo”, acto “racista” y “discriminatorio” en contra de la mujer, los hechos ocurridos en el programa.