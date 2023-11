Video | Redes sociales estallaron contra Avianca: “Si usted fuera una persona importante, lo podría ayudar”

Cada vez son más los viajeros afectados a diario por el mal servicio de Avianca. Así quedó evidenciado en un video que se viralizó en las últimas horas en redes sociales, un hecho que fue replicado por la senadora del Pacto Histórico Sandra Jaimes.

La escena tuvo lugar en el aeropuerto El Dorado, cuando un ciudadano bumangués acudió al área de servicio al cliente de la aerolínea Avianca para pedir explicaciones sobre la cancelación del vuelo Bogotá – Bucaramanga, situación que afectó a más de 100 personas.

Lea también: María Paula Pizarro, después de tres años, rompió su silencio y reveló detalles de la golpiza que recibió de su pareja en Bucaramanga

En las imágenes se observa al hombre explicarle a la funcionaria de Avianca que tiene programados unos exámenes médicos en la capital santandereana, por lo cual requiere viajar en el menor tiempo posible.

En medio de la conversación la empleada, según se escucha, responde: "Yo lo puedo modificar (el vuelo) hasta dos días después, más no me deja el sistema, porque mi firma no es una firma poderosa que pueda hacer todo lo que tu quieras".

Luego agrega: "La tarifa XS no incluye cambios (...) mire, si usted fuera mi papá, si usted fuera una persona importante, yo lo podría ayudar".