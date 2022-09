Video: Senador Aléx Flórez pide disculpas a policías insultados en Cartagena

Álex Flórez es el senador del partido Pacto Histórico que el pasado viernes en horas de la madrugada protagonizó un escándalo en la entrada de un reconocido hotel de Cartagena.

De acuerdo con las autoridades, el hecho se presentó a las 4:00 a.m., cuando este intentaba ingresar con una acompañante sin el debido registro en el libro de huéspedes. El senador en aparente estado de embriaguez insultó a los empleados del hotel y a los uniformados de la Policía Metropolitana.

No obstante, en horas de la tarde de este domingo el senador se acercó hasta la estación de Policía de Bocagrande, para pedir disculpas a tres los uniformados que fueron agredidos verbalmente en ese bochornoso incidente y a la institución policial.

“Pido disculpas y una retractación pública de las afirmaciones que he realizado. Presento disculpas a los tres patrulleros por las lamentables afirmaciones, a su familia, a la institución de la Policía nacional. Ese es un hecho que no debió ocurrir pero esos estragos ocurren por las dificultades que algunas personas tenemos con el alcohol”, dijo.

Y continuó: “Fui un irrespetuoso. En ningún momento debí entorpecer el procedimiento que se estaba realizando pero los tragos no me permitieron ser consciente de eso. Me retracto de decirles asesinos, violadores de derechos humanos y ladrones. Ellos no son eso, son policías que le prestan sus servicios a la nación y merecen respeto”.

Flórez en horas de la mañana publicó un video donde reconoció tener problemas con el alcohol. Video: Senador Álex Flórez reconoce que tiene problemas con el alcohol

“Hoy estoy aquí dándole la cara al país dados los recientes acontecimientos y asumiendo que me equivoqué. Reitero mis disculpas a la Policía y a los patrulleros a los que irrespeté, al hotel Caribe, a los cartageneros, a mis compañeros del Pacto Histórico, a todo el Congreso y a todos ustedes”, manifestó en el video.