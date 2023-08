A pesar de ser parte del Pacto Histórico, una coalición política que llegó al Legislativo con promesas de cambios significativos y disminución de sueldos para congresistas, Zuleta sorprendentemente cambió su postura y se opuso al proyecto de ley presentado por el senador Jota Pe Hernández.

En su intervención durante la sesión plenaria del Senado, afirmó que los medios de comunicación están ejerciendo presión sobre los congresistas para que respalden la propuesta, sugiriendo que existe una persecución en su contra.

“Este debate es absolutamente necesario para el país por la lucha por la equidad entre los salarios, pero no se puede dar con la presión de los medios de comunicación. Los medios de comunicación no pueden hacernos sentir miedo, aquí a los congresistas no pueden hacernos sentir perseguidos. Esa no es la labor”, señaló Zuleta.

La congresista aseguró que los medios de comunicación están “mirando quién está aquí, quién se va y cómo va a votar. Eso no es una votación tranquila, eso no es una votación serena, eso no es una votación que podamos hacer de manera equilibrada, deliberar en este el lugar de la democracia, porque el derecho a la libertad de expresión les está protegido a la prensa pero también a nosotros los congresistas”.

Luego, en su defensa por seguir con el millonario sueldo, que son más de 40 salarios mínimos, comparó la labor de los senadores y representantes con las de un futbolista de alto rendimiento.

“El pueblo reconoce y por eso nadie discuta cuánto vale, cuánto es un salario de un futbolista, por qué le reconoce su esfuerzo. Yo no he visto en los barrios populares que nadie diga: uy, ese futbolista gana mucho. ¿Saben por qué? Por qué la gente del pueblo, que es distinto a los medios de comunicación y a la opinión, reconoce a quien se esfuerza. Yo he visto aquí en este Congreso el esfuerzo, la dedicación”.