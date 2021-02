Video: Soldado liberado por el Eln se habría 'encariñado' con sus secuestradores

“Yo me sentía como amañado con ellos, la verdad yo no tengo nada que decir o que me hayan dado mal trato. Estoy feliz de estar libre, pero a la vez triste, porque ya me estaba encariñando con ellos”, afirmó de manera sorpresiva el soldado Jhoanny Andrés Castillo minutos después de que guerrilleros del Eln lo entregaron, junto a otro militar, a una comisión que gestionó su liberación tras ser secuestrado en el Catatumbo.