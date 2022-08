Video: Una foto y una testigo, las pruebas claves en la masacre de Chochó

“A mi hermano y a José Carlos los tiran contra el piso. En eso pasa Carlos Alberto y también lo bajan de la moto y lo acuestan. Yo comienzo a gritar, pero ellos no me escuchan, se hacen como los locos y empiezan a golpearlos. Yo me desespero y les grito que no les peguen.

“En esos momentos llegan más policías y comienzan a darles patadas. Entonces me empujan con la intención de alejarme de mi hermano, pero yo me negaba, seguía caminando hacia adelante. Cuando ellos vieron que no podían como detenerme, dos de ellos me agarraron por los brazos y me llevaron hasta cierta distancia, pero todavía lograba ver a mi hermano y a los demás, y todavía les daban patadas.

"Yo les gritaba desde lejos y llamaba a mi hermano. Después los subieron a la camioneta blanca, de platón. Puedo decir que eran más de 30 policías”, dijo.

Foto, otra prueba clave

Lo que le relató la hermana de Jesús lo corrobora una foto sacada de un video que muestra justo el momento en que ‘el Bolita’ está acostado en el pavimento con una herida a bala en la rodilla izquierda, detrás de la moto que conducía José Carlos. Este último sentado en el suelo, con la manos en la nuca, mientras ambos son encañonados por tres policías.

También se observa cuando llega Carlos Alberto Ibáñez (suéter manga larga blanco), quien iba con una pasajera de Chochó a Sincelejo, y al ver que sus amigos son intimidados, pregunta a los policías por qué los tenían detenidos. No le dieron respuestas, lo pusieron contra el suelo y lo golpearon. La foto corrobora que a los tres jóvenes se los llevaron con vida de ese lugar.

Otra prueba que será tomada en cuenta en esta investigación son los tiempos en que ocurrió el homicidio del patrullero en Sampués y la detención de dos de los muchachos en la vía a Las Palmas, otro corregimiento vecino de Chochó.

En un video quedó grabado el crimen del patrullero Ruiz Rincón en la panadería de Sampués. El homicidio sucedió poco después de las 4 de la tarde. Para ese entonces, José Carlos y Jesús David estaban en sus casas, y Carlos Alberto se desplazaba de Sincelejo a Chochó con una pasajera.

A las 5:30 de la tarde, coinciden los familiares de Jesús y José, ambos se fueron a la vía de Las Palmas a hacer acrobacias en moto (stunt). José convidó a ‘el Bolita’ y se lo llevó en su vehículo. En eso estaban cuando llegaron a esa zona los policías en medio del ‘plan candado’ para capturar a los sicarios del patrullero. La distancia entre Sampués y Las Palmas es de unos 20 kilómetros tomando la Variante Oriental, pasando por Sincelejo.