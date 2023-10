“Vine a cumplir mi programa, no chantajes de nadie por mucho poder que tenga": Claudia López

Claudia López, como literalmente se dice no tiene pelos en la lengua para controvertir y mucho más para defender lo que ella considera es un deseo de todos los colombianos como lo es el Metro de Bogotá, el cual ya va en el 25% tras más de 40 años de indecisiones que se tuvo para arrancar la obra.

Y es precisamente ese tema del metro el que ha profundizado sus diferencias con el presidente de la República, Gustavo Petro, de quien asegura que quiere frenar la obra y poner a perder a los colombianos más de 12 billones de los impuestos por su deseo de cambiar la primera línea.

López, quien asegura aún no habla de una posible candidatura presidencial, sostiene que está sorprendida que el llamado gobierno del cambio sigue siendo igual de centralista que los anteriores, afectando a las regiones. De estos y más temas habló con Colprensa.

- El presidente Petro viaja a China a hablar sobre el Metro de Bogotá, ¿le preocupa eso, Petro se le sigue metiendo en la construcción de la obra?

Yo no estoy preocupada, al contrario, estoy contenta, satisfecha, optimista con el avance del metro en Bogotá, es el proyecto más anhelado por los bogotanos, tal vez por los colombianos que han visto como durante 40 años hemos tratado y tratado y justamente por pugnacidades políticas inútiles es que se ha frenado. El metro ya no es una idea, es una obra en ejecución, la primera línea del Metro es un contrato, 4.500 personas están trabajando construyéndolo, tenemos tecnología, piloteadoras, máquinas que nunca habíamos tenido en Colombia de primer nivel de tecnología construyendo nuestro metro, vamos en cronograma cumpliéndolo, vamos al 25% de ejecución, vamos muy bien dirigidos a que en el 2028 los bogotanos y colombianos podamos montarnos y estrenar nuestra primera línea del metro.

La segunda línea del Metro, que fue mi mayor compromiso como candidata en el 2019, nuestra propuesta más audaz en la campaña fue decir nosotros vamos a continuar las obras que vienen, vamos a construir sobre lo construido, vamos a sacar adelante la primera línea del Metro y más bien nos vamos a concentrar en hacer la segunda línea del Metro a Suba y Engativá.

- Pero le insisto, ¿la ‘opinadera’ del presidente Petro afecta? Usted incluso invitó a los bogotanos a que voten por quienes apoyan al metro.

Cuál es el ruido en el fondo de tanta dicha y tanto optimismo, la posición del presidente que es públicamente conocida desde hace muchos años de querer un tramo subterráneo en la primera línea del Metro y pues el hecho que el metro pueda ser subterráneo puede tener algunas ventajas urbanísticas y ambientales, de hecho el estudio técnico de costo beneficio de la segunda línea vio que era mejor subterráneo para poder usar la superficie para equipamientos sociales.

La dificultad es que aquí ya hay un contrato, es que a veces pareciera que el presidente Petro cree que hay una idea cree, que hay un estudio, no aquí hay un contrato en ejecución, con 4.500 personas trabajando con maquinaria de última tecnología ejecutando el metro y si hiciéramos lo que el presidente propone pues tocaría parar el contrato, cambiar el contrato atrasar la obra 8 años y sacarle a los colombianos y a los bogotanos 12 billones de pesos más para hacer un tramo subterráneo, eso sí mencionar los riesgos legales de demandas, pero claro la voz del presidente y entonces eso genera obviamente mucho ruido y mucha controversia. El metro no es de Claudia ni de Petro y así como el metro se está haciendo porque los bogotanos eligieron en el 2019 a una candidata que propuso defender el metro, pues nuevamente el 29 de octubre serán los bogotanos los que decidan a quién escogen y qué rumbo le dan al metro.

- ¿Cómo así?

Si escogen a alguien que propone, como lo propone el presidente Petro, parar el contrato, demorarlo en tiempo, tener sobrecostos o si escogen a alguien que proponga continuar la construcción de la primera línea del metro como está prevista y contratada y seguir con la construcción de la segunda línea del Metro que yo dejo financiada y en contratación.

- ¿Le ha molestado a usted que el presidente Petro haga en Bogotá varias reuniones con las comunidades en plena época electoral?

Yo estoy digamos es un poquito sorprendida del nivel de centralismo que está exhibiendo este gobierno que se supone que era el gobierno del cambio. Ese presidencialismo, centralista, que aplasta las regiones que las desconoce, pues eso era lo que eso es lo que ha gobernado a Colombia siempre, lo que esperábamos era un gobierno que reconociera la voz de los territorios, la voz de las comunidades, la voz de las autoridades locales, esperábamos que nos ayudara y no que nos entorpecieran, entonces eso me sorprende, digamos realmente yo creía que iba a ser un gobierno de otro talante.

En segundo lugar, como yo lo he dicho varias veces públicamente, la Alcaldía Mayor de Bogotá no está vacante, a mí me eligieron los bogotanos con un millón cien mil votos y me eligieron con un programa de gobierno que es el que estoy cumpliendo, sacar adelante el metro y llevarlo hasta Ciudad Bolívar y Engativá y lo cumplí. Hay que respetar no solamente a las autoridades locales, sino las decisiones que democráticamente se toman en las urnas. Bogotá ha progresado no cuando se divide y se polariza, sino cuando construye sobre lo construido, mejorando sin sabotear, mejorando sin dañar de manera que mi invitación es a que continuamos por ese rumbo que es el que le ha servido a Bogotá.

- ¿A su sucesor le tocará supeditarse a lo que diga al presidente? ¿Le tocará ir cuándo los llame?

Pues esa sí es una pregunta que le toca el próximo alcalde. Yo he ido, ni más faltada, a las reuniones en que han invitado. Yo tengo el mayor respeto por Gustavo Petro y por la figura del Presidente de la República, jamás me negaría ir a una reunión solicitada por el señor presidente, siempre he atendido sus reuniones. Yo he asistido, pero también yo tengo muy claro que yo soy alcaldesa de los bogotanos y que vine a cumplir el programa al que me comprometí, no a acceder a los caprichos ni chantajes de nadie por mucho poder que tenga.

- ¿Le preocupó a Usted el manejo que le dio el gobierno Petro al tema de la seguridad?

Lo primero que debo decir es que aquí hemos trabajado, incansablemente por la seguridad y justicia a los bogotanos y es mi frustración que trabajamos un montón, invertimos en cámaras, en apoyo, a la policía y desafortunadamente no tenemos los resultados que quisiéramos. El atraco sigue siendo un absoluto dolor de cabeza para nuestros ciudadanos para mí como alcaldesa. Entonces hemos hecho muchos esfuerzos muchas inversiones mucho apoyo, a la policía y no tenemos los resultados que quisiéramos, pero también he sido muy enfática que en Bogotá se somete a la justicia a los delincuentes, no se negocia con los delincuentes. Acá no hay grupos al margen de la ley como guerrillas o paramilitares, y si los hubiera mi posición es que hay que someterlos a la justicia.

- ¿Qué futuro le ve en los próximos meses a los sistemas de transporte en las diferentes ciudades?

El transporte público es un servicio esencial como el agua, como la energía, sin transporte público no hay trabajo, sin transporte público caería la economía entonces es un ejercicio esencial que tenemos que sacar adelante y digamos que se nos unieron tres situaciones. Primero, de por sí ya venían con un déficit los sistemas de transporte público es decir la tarifa que pagan los ciudadanos no cubre lo que cuesta el servicio entonces hay que sacar impuestos de otros temas para cubrir ese ese diferencial. Segundo, pues la pandemia casi nos quiebra porque la pandemia nos quitó el 80% de los clientes del sistema de transporte público durante un año, eso pone a cualquier empresa a trastabillar y cuando ya más o menos nos estábamos recuperando de la pandemia, recuperamos la demanda, la inflación nos ha hecho un daño también terrible porque incrementa los costos.

Han sido tres factores muy complejos, pero yo soy enfática y eso es lo que he hecho aquí yo como alcaldesa tuve que salvar al sistema de salud para que ese sistema de salud nos salvará, tuve que salvar a las microempresas de Bogotá que producen 60% del empleo para que a su vez se reactivara el empleo, recuperamos ya en dos años y medio todos los empleos que vamos perdiendo la pandemia y también tuve que salvar el transporte público y no lo dudé un minuto hoy el transporte público de Bogotá tiene un déficit grande y yo creo que ya dimos un avance con el plan de desarrollo del presidente Petro y es que finalmente el plan de desarrollo del presidente Petro reconoce que el gobierno nacional no solamente tiene que cofinanciar la construcción de los sistemas de transporte sino también su operación.

- ¿En el 2028 cuando se inaugure la primera línea del metro espera ir como ciudadana corriente o como presidenta de la República?

Como ciudadana iré, pero además sin invitaciones, el metro es de todo el mundo, compraré el tiquete y sin duda como tantos bogotanos y colombianos muy ilusionados iré con mucho orgullo a celebrar que Bogotá crezca a celebrar.

- ¿Cuándo hablamos de candidatura presidencial?

Yo solo soy alcaldesa de Bogotá.