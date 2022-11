Violaron y empalaron a vendedora que denunció agresión con excremento de perro en Villavicencio

Lina María Ardila Quintero –recordada vendedora de arepas que fue agredida con excremento de perro en su puesto de trabajo– fue víctima de abuso sexual mientras transitaba por una zona verde de Villavicencio. La mujer se recupera del hecho en una clínica de la capital del Meta.

“Me golpearon el carro en la parte de atrás, me bajé a mirar y vi que no era nada. Cuando me volví a subir al carro recibí un golpe en la cabeza y un hombre me dijo que tenía que dirigirme con él a un lugar oscuro”, relató la víctima a Señal Colombia.

Los hechos ocurrieron en la noche de este lunes 7 de noviembre en Villavicencio. La vendedora salió en su carro a comprar carbón para su negocio de arepas cuando fue interceptada por el abusador. Relató que sufrió empalamiento y cortes con bisturí.

“Comenzó el abuso. Me empezó a romper la rompa y a decirme que tenía que irme de ahí, pero nunca entendí el mensaje”, relató Ardila.

Ardila Quintero aseguró que el hecho puede tener relación con un problema de convivencia que sufrió en el barrio donde trabaja. Hace un mes, el pasado 7 de octubre, la vendedora fue agredida por una mujer que le lanzó excremento de perro en su puesto y con insultos le dijo que debía irse del lugar.

La Policía encontró a la mujer horas después de ser víctima del abuso y la trasladó hasta un centro médico donde se recupera de las heridas. La administración municipal de Villavicencio ofreció hasta 10 millones de pesos en recompensa por información que permita dar con los responsables de este abuso sexual.

“Los hechos sobre el episodio de violencia sexual contra una mujer se están investigando por autoridades competentes. Ofrecemos recompensa de 10 millones de pesos para dar captura al responsable”, señaló el alcalde Juan Felipe Harman.

La joven emprendedora tiene un hijo de 10 años, es tecnóloga en gestión documental y asistente administrativa del Sena. Encontró en las ventas ambulantes un sustento para su familia. Todos los días sacaba su carrito entre las 4:00 a.m. hasta las 11:00 de la mañana. Después de la primera agresión había reportado que sus ventas se triplicaron.

