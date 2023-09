"Violó mi intimidad": Congresista Juvinao denunció que la fiscal Monsalve la grabó sin autorización

Precisamente en redes sociales se ha viralizado un audio en el que se oye la voz de la representante Juvinao diciendo: "necesito hacer dos cámaras y dos senados, esto es 16 años como parlamentaria. Justo después me quiero ir a una isla frente al mar y descansar y no saber nada de este país", se escucha en la grabación que Juvinao denunció había sido alterada y tomada sin su consentimiento, tras una conversación en su casa con la fiscal Monsalve.

Por su parte, la fiscal Monsalve respondió a estos señalamientos en sus redes sociales y señaló a la congresista de querer controlar lal Fiscal General de la Nación.

"Señora Catherine Juvinao ahora solo me falta que me culpen de haber roto el florero de Llorente. Cómo una congresista puede ser tan mentirosa, usted me busco desesperadamente, y vino dos veces a mi casa, incluso salió ebria de aquí, usted quería controlar al FGN y usarme para eso.", señaló la fiscal en su cuenta de X, antes Twitter.