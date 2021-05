Visita A CIDH, una de las primeras tareas de Marta Lucía Ramírez como Canciller

Tal como lo dijo el presidente en la designación de la funcionaria, una de las tareas de la vicepresidente es la de “ejercer la representación de nuestro país en los espacios multilaterales, donde nosotros queremos reafirmar no solamente el talante democrático de Colombia, sino también la convicción de ser un país siempre respetuoso de los derechos humanos y siempre volcado a la defensa irrestricta de los valores democráticos que ha caracterizado a nuestra nación”.

La visita de la Comisión se ha convertido en un tema de discusión en la mesa de diálogo entre el Comité, de Paro y el Gobierno Nacional. Durante la mañana de este jueves los miembros de la mesa de negociación le han insistido al Gobierno para que la Comisión haga una visita de campo a Colombia para que así verifique la situación o, en dado caso, un miembro de la mesa de negociación pueda hacer parte de la comitiva de la Vicepresidenta en Washington para dar a conocer las denuncias de graves violaciones de derechos humanos en el país.

Puede leer: Marta Lucía Ramírez: Vicepresidenta y Canciller del Gobierno de Iván Duque.

Según dijo un miembro del Comité de Paro, el Gobierno está renuente a que esa visita se dé a Colombia por lo que envía a la canciller a expresar solo una visión de los hechos. Por ahora, el gobierno tampoco ha accedido a que un miembro del comité viaje con la funcionaria.

El tema no es menor pues solo el Gobierno Nacional puede permitir la visita en campo del organismo. La semana pasada los congresistas Gustavo Bolívar y Alexander López visitaron la Comisión para llevar el dosier de denuncias en contra del Gobierno Colombiano por supuestos abusos de la Fuerza Pública en contra de los manifestantes.

Según dijo el mismo Gustavo Bolívar tras terminar la reunión con el organismo internacional “nos cuentan que están listos para viajar a Colombia para el trabajo de observación pero que el Gobierno aún no ha dado la anuencia. Sin esa anuencia no pueden viajar y ellos no pueden ir a hacer la investigación de campo y a escuchar a las víctimas. Una visita similar no la negó Chile, no la negó Venezuela, ni Ecuador, ni Perú”.

Por otro lado, Alexander López indicó que “esta visita busca visibilizar el tratamiento de guerra que se desarrolla por parte del gobierno, un tratamiento que ya deja 48 víctimas, desapariciones, y toda una cantidad de hechos violentos generados desde el mismo Estado. La estrategia del presidente Duque es ocultar todo esto, la estrategia del embajador Francisco Santos es hacer una campaña publicitaria y mediática para decir que en Colombia hay vándalos al margen de la ley en las protestas”.

A su turno, el líder político de la Colombia Humana, partido del que hace parte Bolívar, cuestionó que el Gobierno no permita la visita de la comisión “¿No que han actuado con total respeto de los Derechos Humanos? ¿A que le temen? ¿No se asemejan así a las dictaduras?”. En ese sentido, el exmagistrado colombiano de la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala, Iván Velázquez Gómez pidió que se atienda la solicitud del organismo internacional para visitar Colombia.

De hecho, la comisión publicó el pasado 14 de mayo un comunicado en el que solicita la visita en el marco del paro nacional, “en el marco de su mandato de monitoreo permanente a la situación de derechos humanos en el país, la CIDH ha recibido diversas denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos producto del uso excesivo de la fuerza durante las protestas sociales. La información recibida señala, entre otras, la existencia de personas fallecidas y desaparecidas, hechos de violencia sexual, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de manifestantes, abusos contra personas defensoras y ataques a personas indígenas. De igual manera, recibió información sobre agresiones y actos vandálicos contra agentes de policía y propiedades del Estado”.

Sin embargo, desde el otro lado del espectro político, la senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra, indicó que “ojalá la Comisión Interamericana rechace y condene con tanta vehemencia el ataque con arma de fuego contra dos patrulleros de la Policía y un soldado del Ejército como lo hizo con la decisión del presidente Iván Duque de levantar los bloqueos en las vías. La vida es un derecho”.