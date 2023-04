Ya hay nueve ministros salpicados por reuniones con Nicolás Petro

No cesan los coletazos ni los salpicados alrededor de las presuntas presiones que –en búsqueda de aparente burocracia y puestos–, habría tenido con miembros del Gobierno Nacional, Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro. Justo el viernes pasado dos nuevos funcionarios se sumaron al ramillete de empleados cercanos al Jefe de Estado que admitieron haberse reunido con el diputado.

Se trata del director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Mauricio Lizcano, y del superintendente de Notariado y Registro, el exsenador Roosvelt Rodríguez. Con ellos, ya son 14 altos funcionarios de Petro los que terminan enredados por encuentros con Nicolás; ya son, en total, 9 ministros, 3 directores de entidades y un superintendente.

Por un lado, Lizcano reconoció que se encontró con Nicolás en dos oportunidades. La primera, en agosto de 2022 –días después de que Gustavo Petro asumiera como presidente– y por intermediación del actual representante a la Cámara Agmeth Escaf, quien terminó recibiendo la bendición para ser congresista en representación del Atlántico, fortín electoral del hijo del presidente.

“Escaf le presentó a Lizcano al señor Nicolás Petro. Esta reunión tuvo una duración de 30 minutos y se trataron asuntos de carácter meramente social”, precisó el DAPRE a un derecho de petición de la Revista Semana.

El segundo encuentro se realizó días después en el norte de Bogotá y tuvo como protagonistas a más dirigentes de la Costa Atlántica: no solo el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, sino el propio Escaf y el exsenador Mario Fernández Alcocer, primo de la primera dama Verónica Alcocer.

En ese momento, el encuentro giró alrededor de la posibilidad de que la capital del Atlántico acogiera un circuito de la Fórmula 1. “No se recibieron sugerencias de ninguna índole por parte del señor Nicolás Petro”, aclaró el Dapre.

Por otro lado, el exsenador del Partido de la U Roosvelt Rodríguez, a quien Petro nombró superintendente de Notariado y Registro, también reconoció haberse reunido con el primogénito del Jefe de Estado. Se trata de una visita reveladora, teniendo en cuenta que en los chats que cruzó con su exesposa Day Vásquez, Nicolás Petro admitía que en la Superintendencia que lidera Rodríguez “seguro” le iban a “pedir más abogados”. Es decir, burocracia.

El proceso contra Petro Burgos

Recientemente, el propio fiscal Francisco Barbosa declaró que Nicolás Petro está siendo investigado por lavado de activos. Lo anterior, tras ser señalado de haber recibido hasta 1.000 millones de pesos del exnarco Samuel Lopesierra y del polémico empresario Alfonso Hilsaca, alias El Turco.

Sin embargo, aún es incierto si el ente investigador abrirá otro proceso contra el hijo del Presidente por presunto tráfico de influencias tras conocerse que sostuvo encuentros con miembros del alto gobierno, al parecer, para conseguir burocracia y contratos. En uno de los chats con su exesposa, ella misma le advertía al diputado: “No hables de puestos (...) De plata”.

Este diario consultó a los abogados de Petro para conocer el estado de esa investigación y las diligencias que ha solicitado el ente acusador, sin embargo, no obtuvo respuesta.

Por su parte, el fiscal general, Francisco Barbosa, defendió que, aunque aún no puede revelar los hallazgos del caso, se siguen recogiendo elementos materiales probatorios y que habrá resultados “pronto”.

A mediados de marzo, Nicolás reapareció en la Asamblea del Atlántico y ratificó no solo que es inocente, sino que ha sido víctima de “un linchamiento social sin precedentes”. En ese entonces, insistió en que no ha desaparecido ni ha abandonado el país: “Nunca he estado desaparecido, he estado en mi lugar de residencia. Mis extractos bancarios están debidamente justificados por pagos de nóminas y cesantías”.