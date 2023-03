“Yo como indígena ya habría quemado el país”: canciller Álvaro Leyva

En medio de un conversatorio sobre ‘La paz total de Colombia’, en Bélgica, el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Álvaro Leyva Durán, dio polémicas declaraciones sobre la discriminación a comunidades afrodescendientes e indígenas y el supuesto entrampamiento del Estado al Acuerdo de Paz con las Farc.

“Yo siempre pongo de presente cómo los indígenas en la Constituyente de 1991, de la cual yo hice parte, entran siendo menores de edad, no podían tener una cuenta corriente, y unos días después salen como ciudadanos”, explicó Leyva en el conversatorio.

Leyva aseguró que hasta la Constitución de 1991 a las comunidades indígenas les hicieron valer sus derechos, por tal motivo, el canciller expresó que, si él fuera indígena, a la fecha ya habría incendiado el país.

“No entiende uno cómo las mingas hoy, las famosas marchas, estoy enterado que ustedes conocen, se pueden tomar como actos de subversión. Yo como indígena ya habría quemado el país”, afirmó el canciller colombiano.

El canciller también explicó en qué consiste la paz total del Gobierno y las dudas que han surgido de esa política. Según dijo, medida no es un riesgo porque permitirá disminuir el hambre, la discriminación racial, la desigualdad, entre otros.

Entre las explicaciones, el canciller dio a conocer la diferencia entre lo que sería una negociación política y un sometimiento a la justicia, esto debido a la diversidad de los grupos armados que operan en Colombia.

“Son procesos completamente diferentes, son grupos de naturaleza absolutamente diferente, y el proceso con los entrampados, porque hubo entrampamiento, lo dijo tácitamente la JEP”, explicó Leyva refiriéndose a los disidentes de las Farc, conocidas como Segunda Marquetalia.

Leyva aseguró que la JEP no se atrevió a señalar al autor de ese entrampamiento: “Yo lo puedo decir acá y si lo quieren publicar, publíquenlo, yo le pregunté al presidente de la JEP y me dijo: Néstor Humberto Martínez. Y le dije, por qué no lo dice, es que hacer la paz también implica decisión, carácter, conocimiento, audacia, imaginación”.

Finalmente, el canciller explicó la complejidad que lleva cada proceso de negociación, particularmente con los disidentes.

“El mismo cuento que yo le he dicho al señor que nunca entró siendo disidente al inicio, dijo ‘yo no creo en ese proceso de la Habana y sigo alzado en armas’, ese proceso es distinto a todos los demás procesos que hay que adelantar”, concluyó Leyva.