"Yo me encontraba desnuda", pareja de Nicolás Petro denuncia que agentes del CTI grabaron la captura cuando estaba sin ropa

Mientras Nicolás Petro y Day Vásquez se preparan para que la Fiscalía General de la Nación les impute los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, la pareja del diputado, Laura Ojeda, denunció en sus redes sociales que se sintió vulnerada cuando el pasado sábado agentes del CTI ingresaron al apartamento a capturar al corporado del Atlántico.

"Quiero informar a la opinión pública que el sábado 29 de julio fui atropellada en mi derecho a la dignidad como mujer, con los operativos realizados por agentes de la Policía en mi residencia (...) con la finalidad de realizar un allanamiento, los agentes ingresaron al inmueble sigilosamente a las 6:00 a.m. grabando con video la diligencia y yo me encontraba desnuda. No me fue respetada esa condición ni mi estado de embarazo que ya cumple ocho meses", dijo la mujer.

En medio de su denuncia también aseguró que le incautaron objetos personales que son "indispensables" en su vida y la de su bebé: "Un dinero que me pertenece exclusivamente a mí, mi teléfono celular con la información y contacto de mis médicos, historia clínica y demás relacionado con el embarazo, mi computador, que es mi herramienta de trabajo".

Justamente en medio de la captura de Nicolás Petro, el pasado sábado a las 6:00 de la mañana, agentes del CTI hallaron $25 millones en efectivo los cuales fueron decomisados.

Petro y Vásquez, a responder

Un juez de Control de Garantías emitió orden de captura en contra de Nicolás Petro y Day Vásquez en medio de una investigación que avanza en su contra por posible lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Según la hipótesis de la Fiscalía, los honorarios de Petro no le era suficientes para tener el ritmo de vida que lleva, con apartamentos de lujo tanto en Bogotá como en Barranquilla.

Esto se suma a las denuncias que a principios de año hizo Vásquez, quien en medios de comunicación, ante la Procuraduría General y la Fiscalía General denunció que a Nicolás Petro dos narcotraficantes le habrían dado una gran suma de dinero para financiar, en primera vuelta, la campaña presidencial del Pacto Histórico.

