“Yo no tengo que ver con esa vaina”, Armando Benedetti sobre caso Laura Sarabia y las interceptaciones a Marelbys Meza

El polémico exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, acudió en la mañana de este jueves a una diligencia judicial en la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de la Fiduprevisora en Córdoba, y al salir de la audiencia se refirió al escándalo de Laura Sarabia, quien fue su asesora legislativa y después jefa de Gabinete.

“Yo no tengo que ver con esa vaina”, dijo Benedetti a los medios de comunicación, apartándose y yéndose junto a su esquema de seguridad.

Pese a que el exsenador asegura que no tiene nada que ver con el caso de Laura Sarabia, a quien la Fiscalía y la Procuraduría la investigan por presuntamente haber utilizado de forma indebida el polígrafo de la Casa de Nariño, audios y chats revelarían que sí estaría vinculado.

El escándalo estalló en el mes de enero cuando Marelbys Meza, quien era la niñera del hijo de Laura Sarabia, denunció ante medios de comunicación que fue sometida a una prueba de polígrafo en Palacio de Gobierno luego de que del apartamento de la entonces jefa de Gabinete desapareciera un maletín con altas sumas de dinero en efectivo.

En su momento se logró establecer que antes de que Meza diera una entrevista a Semana, el mismo exembajador le pagó viajes chárter para que Marelbys Meza viajara hasta Venezuela a conversar con él.

De igual forma, también se revelaron unos audios en los cuales Armando Benedetti conversaba con Laura Sarabia. En el material auditivo el entonces embajador le recordó a la exjefa de Gabinete que fue él quien buscó $15 mil millones para financiar la campaña presidencial en 2022.

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...) Y ayer el presidente: ‘no, no, es que tengo afán’. Ajá, marica, yo hice 100 reuniones (...) 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé, además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...) veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos hijueputa”, le dijo Benedetti a Sarabia en los audios publicados por Revista Semana.

En medio de la conversación, el hoy exdiplomático volvió a cuestionar sobre la demora para atenderlo en Palacio de Gobierno y el por qué lo dejaban "tirado" en una silla esperando.

“Yo no entiendo, supongamos que (Petro) ya no me quiere, que me odia, eche, hay otras cosas que debe rescatar de mí, jueputa. Yo trabajé en la puta campaña, hice lo demás, hice lo otro, ¿cómo así que no? ¿Tú me has pedido, me has hecho un favor? ¿Yo he nombrado un portero? (...) ¿Tú me has pedido una hoja de vida de algo, de bacán, de amistad? No (...) Nadie me deja tirado tres horas ahí, un man que hizo 100 reuniones en una campaña política, un man que consiguió 15.000 millones y ahora... que busqué toda la plata y tú lo sabes más que nadie, pa’ que se fueran a los hoteles, para que se viniera para acá y todo lo demás”, afirmó.

Tras estas revelaciones el Consejo Nacional Electoral, CNE, abrió una investigación para identificar si a la campaña Petro Presidente entraron dineros que no fueron reportados.