“Yo quiero la primera línea de la juventud al frente de la sociedad”, Petro

Este pronunciamiento lo realizó el presidente Gustavo Petro en el denominado “conversatorio con jóvenes: compromiso valle”, expresando que se impartieron órdenes para negar las libertades de los jóvenes.

“17 alcanzamos a pedir y solo liberaron a 4 por una circunstancia que a mí me parece una profunda equivocación, se impartió la instrucción para que en esas audiencias se les dijera a los jueces que si liberaban a los jóvenes cometían un prevaricato, presionaron a los jueces para que no liberaran a los jóvenes y empezaron a negarlas”, expresó el mandatario.

Y agregó que “yo creo que ese estado que está haciendo eso, está demostrando otra vez, es que es incapaz del diálogo, es incapaz de reconocer a la persona humana y que se quieren vengar en quienes están presos”.

“Encerrar a los jóvenes fue por venganza”

Durante su discurso en el Valle del Cauca, Petro defendió la creación del grupo de la primera línea, en defensa de las acciones sanguinarias y violentas del gobierno anterior

“¿Cuánta gente en Colombia no cree que la primera línea es una organización terrorista? La primera línea no fue más sino una actitud defensiva para no dejarse matar, para proteger un barrio, una comunidad, una juventud, para no dejarse matar. Que no debió de haber existido, pues claro que no debió de haber existido porque jamás debió haberse dado la orden de atacar como enemigos a la gente que protestaba”, aseguró el jefe de Estado.

Expresó que encerrar a los jóvenes fue una venganza contra las personas que se atrevieron a salir a las calles a defender sus derechos.

“La justicia no es encerrar a los jóvenes en las cárceles. Como una especie de venganza, el estado decidió condenar a los jóvenes como si fuesen terroristas, adecuar los hechos de la protesta para poder encerrar a la juventud entre barrotes. No pudieron pensar otras salidas diferentes a la educación o el empleo, solo pensaron en vengarse a partir de la cárcel y el asesinato”.

Y cuestiono que en su gobierno se intenta liberar a un poco más de 200 jóvenes presos con las modificaciones de la ley 418, pero que por las negativas algunos de ellos se han intentado suicidar.

Finalmente, aseguró el mandatario que va a pedir una adición presupuestal para los programas que ayudan a más de 100 mil jóvenes que se atrevieron a salir a las calles

“Ya verán ustedes el proyecto de ley de adición presupuestal. Es un proyecto que vamos a presentar porque es la plata que viene de los impuestos que crecieron a partir de la reforma tributaria que se aprobó el año pasado. Esos ingresos van destinados para ese joven que se atrevió a salir a la calle para gritar dignidad”.