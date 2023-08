"Yo sí seguiré colaborando con la justicia": el mensaje de Day Vásquez que causó revuelo en redes sociales

Aunque ambos no aceptaron cargos durante la audiencia de imputación, manifestaron en su momento un acuerdo con la Fiscalía para ampliar en nuevos nombres y hechos de posible corrupción.

"Espero una acción penal libre de agendas políticas y de total sujeción al debido proceso y los fallos judiciales", fue parte del mensaje del presidente Petro tras el revuelo por visitar a su hijo, quien mientras estuvo a principios de agosto en el búnker de la Fiscalía, tras captura del CTI, no quiso recibir la visita del jefe de Estado.

A su turno, Nicolás Petro Burgos respondió en sus redes sociales sobre la visita de su padre. Vale recordar que un juez le otorgó medida no privativa de la la libertad a Nicolás tras no aceptar cargos; sin embargo, le prohibió no salir de Barranquilla y tampoco verse con implicados del caso.

"Quiero informales que hoy recibí la visita de mi papá. Nos reunimos unos minutos en familia. Estaba Laura, mi mamá y unos primos maternos. Hablamos de Luka Samuel y de la importancia de él en nuestras vidas. No todo gira entorno a la política", fue el mensaje del exdiputado del Atlántico.