La hazaña de Pecco Bagnaia: remontó 92 puntos y se proclamó campeón de MotoGP

Nunca antes alguien había remontado 92 puntos en un campeonato de MotoGP, y menos ante el campeón defensor, Fabio Quartararo, quien hasta hace unas semanas parecía el sólido líder y nadie discutía que fuera a ganar el título de nuevo.

Pero eso fue lo que hizo el italiano Francesco Bagnaia (Ducati Desmosedici GP22), quien tuvo una segunda mitad de temporada de ensueño y llegó a la última carrera del año, el Gran Premio de la Comunidad Valenciana en el circuito “Ricardo Tormo” de Cheste, con unos 20 puntos de ventaja y le bastaba con quedar de 14 para ser campeón.

El motociclista de tan solo 25 años logró la hazaña con un modesto noveno lugar, pero lo importante, como dicen algunos, era terminar la carrera, mantener la cabeza fría y no dejarse llevar en exceso por las emociones encontradas.

El día anterior, Bagnaia ya se había pronunciado ante la posibilidad de gana el título: “Esto es lo que más agitación me produce en este momento y creo que hay que estar orgulloso por ello, porque no a todo el mundo le sucede y hay que ver el lado positivo. A nivel emociones, soy bastante sensible como piloto, espero estar mañana en el buen camino”, recalcó.

Al compararlo con el que logró de Moto2 en 2018, dijo: “A nivel de importancia personal, es muy similar, pero aquí estamos hablando de ganar el título en MotoGP y con Ducati como piloto italiano, por lo que es todo diferente. Seguramente dormiré bien, porque no estoy teniendo problemas para dormir, aunque a diferencia de lo habitual me está costando comer desde el jueves”.

El resto de la carrera, como era de esperarse, pareció más bien un trámite. Aunque hay que destacar que el español Alex Rins (Suzuki GSX RR) logró su segunda victoria de la temporada al vencer en el circuito “Ricardo Tormo” de Cheste, por delante del surafricano Brad Binder (KTM RC 16) y el también español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP22).