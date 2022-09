$!Así se prepara Búcaros para el debut en la Liga de Baloncesto

La Liga Profesional de Baloncesto regresó, y con ella una nueva oportunidad para Búcaros. Desde el 17 de septiembre volvieron no solo las competencias, sino que por primera vez y luego de dos años, el público también aparece en los escenarios para disfrutar el show de la ‘pelota naranja’.

Así pues, el equipo que disputará este torneo está conformado por Miles Anthony Bowman Jr, Jeremy Mathew Hollowell, Kevin Francisco Javier Niño Rojas, Michael Andrés Hinestroza Javes, Yocsi Maolin Colina Quintero, Julián David Ramírez Pinto, Cristhian Daniel Gómez Carreño, Héctor Luis Díaz Julio, Miguel Ángel Bermúdez Victoria, Keenen Depnner Martínez Williams, Jackson Edgardo Zapata Moncada y Keneth Brown. El entrenador también menciona la dificultad que ha tenido el equipo para realizar su preparación, debido a que los escenarios de la ciudad no se encuentran en las condiciones óptimas.

“Nos estamos preparando de la mejor manera dentro de lo posible, porque el coliseo principal, el Vicente Díaz, tiene muchos problemas de goteras y no hemos podido entrenar. El Coliseo Bicentenario, que muy gentilmente la Alcaldía nos prestó, no cuenta con canchas de baloncesto, no estaban marcados los escenarios, y se está en las diligencias para tenerlo óptimo con los requerimientos que pide la organización del torneo. Igualmente ayer (jueves) en la mañana tuvimos nuestro primer entrenamiento y todos los jugadores están dispuestos a dar lo mejor de cada uno para lograr un nuevo título”, concluyó.