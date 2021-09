¡Búcaros Baloncesto busca su 'hincha más fiel'!

Según Carlos Parra, presidente de Búcaros, es una convocatoria que se está haciendo porque en los próximos días se va a iniciar la pretemporada para la el equipo profesional de baloncesto, y se quiere convocar una buena hinchada.

"Viendo que hay una hinchada que no está muy conforme con los resultados de fútbol, no queremos generar discordias si no decirles que no todo es ese deporte, sino que también existe Búcaros y que junto al Atlético Bucaramanga somos una sola casa. Queremos que asistan, que hagan parte de este gran proyecto. Estamos trabajando de la mejor manera", agregó.

Búcaros resaltó que esta convocatoria busca la hermandad y el fomento del amor por la tierra. "Queremos trabajar unidos, no perder la confianza y las emociones que pueden despertar los deportes", afirmó Parra.

'¿Dónde firmo?', 'Cuenten conmigo como el hincha mas fiel.' y 'Yo quiero aplicar a este cargo', han sido algunas de las respuestas de parte de los seguidores al comunicado.

Los interesados, pueden seguir las redes sociales de Búcaros @soybucaros en Instagram y Twitter, y Búcaros Baloncesto en Facebook.