Búcaros cede en el primer partido de las semifinales de la Liga de Baloncesto

Una dura derrota sufrió este jueves Búcaros, el único equipo santandereano que está participando en la Liga WPlay Profesional de Baloncesto, en el primer partido de las semifinales de la competencia.

Ya antes del juego, el entrenador de Búcaros, Carlos Parra, dejó ver que no sería fácil, al sostener que “esto es como cuando en el fútbol con gran poderío económico se enfrenta a uno que no. Son un equipo bien conformado, se reforzaron. Eso no quiere decir que vamos a perder, pero son un equipo poderoso”.

El cuadro ‘hormiguero’ finalmente cayó por un marcador de 94 a 82 y dejó ver varios problemas en su zona defensiva, que tendrá que corregir para remontar en una serie que se disputa al mejor de cinco enfrentamientos.

El primer cuarto lo ganó Cafeteros por 20-17, resultado que comenzó a mostrar las diferencias entre ambos equipos, más allá de que los de Bucaramanga tuvieron instantes de buen desempeño.

En el segundo, los de Armenia anotaron 36 puntos y completaron 56, mientras que los santandereano lograron 23 y llegaron a 40. La diferencia ya era de 16 puntos, pero la preocupación se centró en las dificultades para controlar a la ofensiva de los ‘cuyabros’.

El tercer cuarto también fue para Cafeteros, quien se fue ganando 76 a 53 y prácticamente sentenció el encuentro.

Finalmente, Búcaros reaccionó y marcó 29 puntos en el último cuarto, pero no le alcanzó para ganar ya que los cafeteros anotaron 18.

En Búcaros se destacó la participación de Romario Roque, con 21 puntos y tres asistencias; mientras que el mejor jugador del duelo fue Gerald Williams, de Cafeteros, quien registró 23 puntos y cinco rebotes.

El quinteto santandereano volverá a jugar este viernes ante Cafeteros de Armenia, en el Coliseo El Pueblo. El compromiso iniciará sobre las 7:40 de la noche.

Estos elencos ya se han enfrentado en tres oportunidades en la competencia y la balanza se inclina ahora del lado de Cafeteros, con dos victorias, contra una de Búcaros.

“Perdimos 94-82 ante Cafeteros en el primer partido de la semifinal. La lucha continúa, nos quedan oportunidades para luchar por estar en la final. Vamos Búcaros”, publicó el equipo de la región en sus redes sociales.

Cabe recordar que la otra serie semifinal la disputan Titanes, ganador de los últimos cinco torneos y por ende principal candidato al título, y Team Cali, que plantó cara en el primer juego camino a la final, pero terminó perdiendo con un marcador de 78-75.