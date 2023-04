Búcaros con el objetivo claro: llegar a la final de la Liga de baloncesto Wplay

La Corporación de Baloncesto Búcaros presentó oficialmente la nómina que representará a la ciudad en las competencias previstas para el transcurso de la temporada 2023-I.

El equipo está conformado por 18 jugadores, nueve santandereanos, cinco nacionales y cuatro extranjeros.

“Tenemos una nómina con un enfoque integral, tenemos un jugador argentino, Alejo Montes, quien juega en la posición de escolta; un brasileño como pívot y un puertorriqueño, Sammy Mojica, quien es escolta y alero; tenemos nueve jugadores de la región y otros cinco de otros departamentos”, afirmó Raúl Pabón, entrenador del cuadro santandereano.

El debut de Búcaros está previsto para el sábado 29 de abril, día en el que se medirá frente a Piratas de Bogotá en el Coliseo Bicentenario Alejandro Galvis Ramírez.

“Quiero resaltar que este equipo cuenta con un material humano muy bueno, se ha generado una buena química entre los jugadores y eso va a permitir que busquemos los objetivos de una forma idónea”, mencionó Pabón.

A siete días del inicio de la Liga Wplay y según el entrenador del equipo, el cuadro trabaja en el desarrollo táctico y en la filosofía de juego que se extiende más allá de lo deportivo.

Carlos Tarazona, jugador de Búcaros, habló con los medios de comunicación posterior a la presentación acerca del avance del equipo de cara al comienzo del torneo nacional.

“Ahora en pretemporada estamos avanzando de manera individual; personalmente, estoy en un buen nivel, me he enfocado en trabajar la forma física, eso me ha permitido sentirme cómodo con mi juego”, concluyó Tarazona.