Dos jugadores de 15 años debutarán con Búcaros Baloncesto en liga profesional

Olaya nació en Venezuela, y vive en Colombia desde los seis años. A pesar de que este año se radicó del todo en Bucaramanga, en 2020 estuvo vinculado con la Escuela Iván Olivares- Búcaros, en diversos torneos.

"Elegí el baloncesto ya que mi papá fue jugador de baloncesto en su adolescencia y me inspiró a mi. Fui creciendo y vi que el nivel que yo tenía era superior a los demás niños de mi edad. A los 10 años por la situación del país, mi papá decidió ir a probar suerte en Barranquilla y allá es donde empecé a jugar con el club tiburones y duré un año, pero no tenían mi categoría. Entonces me fui a jugar con el club trotamundos. Participé en la Pony y en ese campeonato el profesor Carlos Parra tuvo la oportunidad de conocerme en los octavos de final", afirma Antony.