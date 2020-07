Hansel Atencia afina la puntería para volver al baloncesto europeo

En las canchas del Parque de los Niños, donde tantas veces su talento se desbordó para sorprender a sus rivales, Hansel Atencia se ejercita para mantenerse en forma y esperar la oportunidad de volver a la competencia en el baloncesto europeo.

El basquetbolista santandereano, de 22 años, cumplió su primera etapa como profesional en la Liga de Islandia, donde promedió 18 puntos, cinco asistencias y dos robos de balón por partido.

Además, cada semana aparecía ya sea en el equipo ideal de la jornada o en los rankings de las mejores acciones, con magistrales asistencias y definiciones.

Con su escuadra, el Thor AK Akureyri, logró conservar la categoría y estuvo cerca de ingresar a los play-off.

Pudo regresar a su casa en Bucaramanga antes de que evolucionara la pandemia en Colombia; durante los primeros meses no pudo ejercitarse demasiado, pero en los últimos días ya retomó los entrenamientos, con la expectativa de regresar a Europa.

“Ahora estoy esperando con mi agente, porque hay varias Ligas que están terminando, entonces el mercado no se ha movido mucho, debido a la pandemia. También hay Ligas que aún no tienen claridad de cuando vuelven, no hay fecha exacta. En Islandia como ya no hay COVID-19 ya empezaron a llegar varias ofertas, pero ahora estamos esperando si se abren otras ligas para mí y si no vuelvo a Islandia con otro equipo, pero por ahora me queda esperar”, dijo Hansel.

Lea también. Hansel Atencia, el santandereano armador de la selección Colombia de baloncesto

A pesar de su juventud, Hansel tiene mucha experiencia, pues inició a los seis años en la Escuela de Baloncesto Iván Olivares, pasó por las selecciones Santander, también por las selecciones Colombia, por Búcaros y en Estados Unidos dejó su sello con Mountain Mission School de Virginia; y después en The Master’s University, en Santa Clarita, California.

El deportista reconoció que sueña con actuar en la Primera División del baloncesto español. “España siempre ha sido el lugar donde he querido jugar, pero apenas llevo mi primer año como profesional, toca poco a poco, y si Dios quiere en un futuro cercano espero estar, uno nunca sabe”.

Lea también. Santandereano Hansel Atencia, entre los mejores del baloncesto universitario de EE.UU.

También se refirió de la reactivación del deporte, el cual considera que “debería volver, acá en Colombia es difícil, porque no se tienen las cosas que se tienen en Europa. Hace dos semanas inició la Liga de Baloncesto en España, y se tomaron las medidas indicadas, que son fundamentales para el retorno”.

Y finalmente habló de cómo se ven afectados los deportistas con la inactividad.

“Toca aprovechar el tiempo para mejorar la parte mental, es tener mucha paciencia, ya hay ligas que reanudaron, entonces la esperanza está ahí, sé que pronto vamos a volver. A los deportistas nos da duro, porque es nuestro trabajo y es lo que queremos hacer, pero hay que aprovechar el tiempo para la familia”.