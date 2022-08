Jaime Echenique lidera la selección Colombia de Baloncesto que busca cupo al Mundial Fiba 2023

En medio de un ambiente de camaradería y con la tranquilidad de tener tiempo para preparar el doble duelo por la Ventana Fiba, la Selección Colombia de mayores de baloncesto viajó a México para el juego de este jueves.

Por primera vez, la Tricolor tiene a todos sus jugadores estelares, que se concentraron en Barranquilla desde el pasado 19 de agosto y eso tiene muy motivado al grupo que viene de una doble victoria: 104-98 sobre Brasil y 67-66 ante Chile, y ahora tendrá otro doblete, contra México y Estados Unidos, los días 25 y 29 de agosto, respectivamente.

Lea también. Santandereano Hansel Atencia estrena equipo en el baloncesto de España

La lista de viajeros está integrada por Jaime Echenique, Juan Diego Tello, Braian Angola, el santandereano Hansel Atencia, Michael Jackson, Luis Almanza, Tonny Trocha, Andrés Felipe Ibargüen, Romario Roque, Juan Francisco Duarte, Hayner Montaño y Soren de Luque.

Precisamente, Jaime Echenique, el único jugador colombiano que tiene minutos en la NBA, antes del viajar a México se refirió a la preparación y a la doble confrontación en esta cita Fiba.

De nuevo está con Colombia, ¿cómo se siente en esta etapa?

“Muy feliz, primera vez que estamos completos, incluyendo mis amigos Tony, Angola, Hansell, con quienes tengo una amistad de hace muchos años, así que muy contentos de estar acá y que la Ventana nos permita estar juntos de nuevo”.

¿Cómo analizan a los dos rivales?

“En este punto nada me sorprende, todos los que hacen parte de la League G NBA tienen un nivel alto, son muy buenos, así que serán unos duelos muy disputados. Ante México, seguro será un lindo juego, es un equipo fuerte, con mucho físico y por eso nos estamos preparando muy bien”.

Luego recibirán a Estados Unidos en Barranquilla. ¿Qué piensa de ese duelo, cómo se lo imagina?

“Será la primera vez que mi familia, desde que me fui para Estados Unidos, me pueda ver en competencia, en vivo y en directo, y eso me tiene muy feliz, con ansiedad por regresar a mi ciudad y el deseo de competir en este alto nivel. Tengo mucha ilusión y quiero aportarle lo mejor a la Selección Colombia”.

¿Por qué no pudo estar en los otros juegos?

“No es que no haya querido venir antes, sino que los itinerarios no cuadraban y por eso no era beneficioso ni para la Selección ni para mí, porque el desgaste físico del viaje es grande. Ahora, este verano, hemos regresado a la normalidad tras la pandemia y no hay tanta restricción, por eso puedo estar con la Selección y tendré tiempo para volverme a reportar en septiembre, pero estoy feliz de poder estar acá”.

¿Mantienen la esperanza de lograr la clasificación al Mundial Fiba?

“Seguimos con esa ilusión y todos los días venimos a entrenar fuerte, tenemos que sacar la casta, aprovechar que vamos a jugar en Barranquilla y seguro va a ser algo especial. El público nos va a respaldar y estamos dispuestos a darlo todo”.

¿Ganar es posible, o es una misión imposible?

“Imposible no, en la historia siempre alguien sorprende. Estoy agradecido con Dios por estar con la Selección y todos estamos muy dispuestos a hacer las cosas bien y buscar la clasificación. Siempre vamos a salir a buscar la victoria, pensando en hacerlo al 100% y para eso nos estamos preparando”.

¿Qué mensaje les manda a los aficionados nacionales?

“Vale la pena soñar, y estoy feliz porque este es un muy buen grupo, uno de los mejores de la historia de Colombia y, por primera vez, estamos completos, juntos, aportando todo. Contamos con jugadores que vienen haciendo un gran trabajo en las ligas de Europa, como Turquía, y también los que llegan de la liga local, que cada vez se exportan más a otros países de Suramérica. Hay que sacar ventaja de eso”.