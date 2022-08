$!María Esperanza Delgado, con sed de título para el baloncesto de Santander

La clasificación de Fiber Hormigas Indersantander a la final de la Liga Superior Femenina de Baloncesto ha contado con varias protagonistas, quienes han entregado todo su esfuerzo para luchar por el título del certamen.

Una de ellas es María Esperanza Delgado, basquetbolista santandereana con amplia experiencia internacional y en Selección Colombia, quien se ha convertido en la líder del elenco y protagonista del campeonato.

Delgado, en entrevista exclusiva con Vanguardia, hizo un llamado para que los aficionados de la región apoyen al equipo en la gran final ante de este fin de semana contra Indeportes Antioquia, así como reconoció que en Colombia se puede hacer mucho más en el baloncesto femenino si mejora el apoyo y, por ejemplo, se hace una Liga más larga.

Preguntas y respuestas

Pregunta: ¿Cómo se siente luego de la clasificación?

Respuesta: El sistema de competencia es bastante exigente. Me siento sumamente contenta con mi equipo, con el entrenador y con nuestros patrocinadores, porque ha sido una suma de buenas cosas, de entrenamientos de calidad, los que nos tienen hoy donde nos tienen.

P: ¿Qué viene ahora para el equipo?

R: Prepararnos. Esta semana es crucial, este es un torneo muy corto. Tuvimos una preparación no muy larga. Esta semana lo que queda es entrenar, prepararnos física, mental y emocionalmente para estos tres partidos que se nos vienen. Sabemos que no es un rival fácil, Indeportes Antioquia tiene una base muy bien estructurada de muchos años, hay varias jugadoras de Selección Colombia allí y nosotros tenemos un gran plantel. Estoy plenamente segura que, entrenando bien esta semana y siguiendo las indicaciones que Jordan (Barrios, entrenador) tiene por decirnos, muy seguramente vamos a sacar los encuentros adelante. No la tenemos fácil, pero confío plenamente en mi equipo.

P: ¿Cuál puede ser la estrategia para vencer a Indeportes Antioquia?

R: La clave es que somos un equipo, todas nos conocemos, somos amigas y eso nos facilita mucho a la hora de jugar. Tenemos mucha calidad y pienso que si seguimos haciendo las cosas como venimos, estoy segura que vamos a tener buenos resultados. La idea es traer el campeonato, el triunfo a Santander, a nosotras mismas y a todos los que nos están apoyando.