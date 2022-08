Una Charla con Hansel Atencia: “Creo que estoy en el punto más alto de mi carrera”

En Barrancabermeja, uno de los municipios insignias de Santander, un 24 de mayo de 1997 nació Hansel Atencia. El ‘pequeño gigante’, de ojos claros y cabello dorado, comenzó desde pequeño a dar rebotes con un balón de baloncesto en las calles del Puerto Petrolero y luego, con el paso de los años, se mudó a Bucaramanga, donde comenzó su prometedora carrera entrenando en el barrio Las Américas con la Escuela Iván Olivares, mientras jugaba a la par con el equipo de su colegio, el Virrey Solís.

Hoy, con 24 años, Atencia ya ha ganado las tres últimas ligas del baloncesto nacional con Titanes de Barranquilla, siendo una de las figuras. Además ha sido uno de los primeros colombianos en hacer parte de la Liga de Islandia, con el Thor AK en el 2020.

Allí promedió 18,2 puntos, 2,6 rebotes y 5,6 asistencias; y con el Haukar en el 2021 (17,7 puntos, 2,2 rebotes y 4,5 asistencias).

Está a punto de emprender un nuevo capítulo en la Segunda División del Baloncesto de España, después de haber sido fichado por el Movistar Estudiantes de Madrid.

Además, hace parte de la actual Selección Colombia que se encuentra jugando las eliminatorias rumbo al Mundial de baloncesto 2023.

¿Cómo nació el amor por el basquetbol?

“Empezó a los cinco años, cuando estaban Barrancabermeja. Mi hermana Carmen practicaba muchos deportes, entre ellos el baloncesto. Una vez la fui a ver y me gustó, quería practicarlo también.

Mi mamá me inscribió en la misma escuela (Comultradeba). El amor siempre ha estado ahí, pero lo descubrí gracias a mi hermana, por decirlo así”.

¿Cómo analiza el presente del baloncesto en Colombia?

“Yo creo que estamos pasando por un buen momento. El baloncesto femenino ha dado muchos resultados en todas las categorías. El masculino está finalmente saliendo adelante, estamos contando con un poco más de apoyo, obviamente no lo suficiente, pero estamos dando resultados con lo poco que se nos da. Hemos podido contar con la que creo es una de las selecciones más completas de todos los tiempos en Colombia, con Jaime Echenique, que es el primer NBA, Bryan Angola y muchos otros jugadores más. En categoría juveniles también vemos que hay mucho talento, sobre todo en Santander, que en los últimos años se ha destacado mucho a nivel nacional.

¿Cual ha sido el mejor amigo que te ha dejado el deporte?

“Bueno, yo creo que el mejor amigo que me ha dejado el deporte es Dios porque estar fuera del país, lejos de la familia y de los amigos uno a veces se siente en soledad. O cuando las cosas no van bien, uno tiende a ‘bajonearse’ anímicamente. Por esto me he acercado muchísimo más a él y he encontrado esa paz y esa tranquilidad en mí para pues seguir adelante. Eso me ha ayudado mucho a seguir avanzando mi carrera y a seguir por el camino correcto para cumplir mis metas y objetivos que tengo con este deporte”.

¿Cómo evalúa la exigencia del básquet en España?

“El baloncesto en España es súper diferente al que he estado acostumbrado toda mi vida. Es físico, muy táctico, con muchos detalles. Creo que todos los entrenadores españoles inculcan la importancia de los detalles. Son súper perfeccionistas. La exigencia es bastante porque es un deporte que se vive mucho allá. Creo que es uno de los países que más exigen en ese deporte”.

¿Qué sueño le queda por cumplir?

“Yo creo que me quedan muchos sueños por cumplir, uno de esos es estar en Primera División en España, pues es la mejor liga de Europa y la segunda mejor liga del mundo. Ese ha sido mi sueño desde que empecé a jugar profesional y creo que estoy cerca de conseguirlo. Obviamente, por qué no, pensar en la NBA en un futuro, siempre va a ser la meta de un basquetbolista. Con la selección, pues llegar a un Mundial o a los Olímpicos”.

¿Un partido con la Selección Colombia que no olvide?

“Yo creo que en los dos últimos años la victoria contra Argentina en Cali que nos dio la clasificación a la Copa América y la victoria reciente contra Brasil en Barranquilla”.

¿Que momento consideras ha sido el punto más alto de tu carrera?

“Yo creo que estoy pasando por el punto más alto de mi carrera en estos momentos por todo lo que ha sucedido últimamente. Por el equipo en donde acabo de firmar, por la selección. Eso me motiva más a seguir viviendo este deporte al máximo.”