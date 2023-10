Video: ¿Como una 'diva'? Jimmy Butler sorprendió con su nuevo 'look' en una rueda de prensa

De no creer: Un equipo de baloncesto colombiano llevó a jugar un partido profesional a un señor de 67 años

De no creer: Un equipo de baloncesto colombiano llevó a jugar un partido profesional a un señor de 67 años.

Jimmy Butler takes the podium in style #NBAMediaDay pic.twitter.com/XxfZyF9Tse

"Este nuevo peinado es una metáfora de cómo me siento", mencionó la estrella de los Heats al capturar la atención de los periodistas.

Esta no es la primera vez que el referente estadounidense sorprende con su 'look', el año pasado acudió al mismo encuentro con unas trenzas que no mantuvo durante la temporada.

Jimmy Buttler llega a este nuevo comienzo en la NBA tras perder, con los Miami Heats, las finales del certamen ante Denver; de igual forma distintas celebridades 'cafeteras' como James Rodríguez y JBalvin suelen compartir en sus redes sociales su relación de amistad con el deportista.