¡Atención! Dos bajas sensibles se presentaron en el Tour de Francia

La edición 110 del Tour de Francia no contará más con la presencia de Fabio Jakobsen y de David de la Cruz, quienes se vieron obligados abandonar la carrera en medio del recorrido de este jueves por distintos motivos.

Un campeón de Europa no tomó la salida

El “sprinter” neerlandés Fabio Jakobsen, campeón de Europa, no tomó este jueves la salida de la duodécima etapa del Tour de Francia, ante los problemas físicos que venía atravesando.

“A causa de la caída en la cuarta etapa hemos decidido tras hablar con el equipo que era preferible para mi acabar aquí este viaje”, indicó el corredor del Soudal-Quick Step, que antes del inicio de la carrera era uno de los favoritos para las llegadas masivas, pero que tras haber sido cuarto en la tercera etapa sufrió una caída en la siguiente que le ha impedido ser competitivo.

“No me veía capaz de llegar hasta París, no me estoy recuperando bien de la caída. Estoy triste porque tenía grandes expectativas”, aseguró el neerlandés, ganador el año pasado de una etapa en el Tour en Nyborg, Dinamarca.

Acaba así la segunda participación en la ronda francesa del ciclista de 26 años, que cuenta con cinco triunfos en la Vuelta a España, donde además ganó el maillot de la regularidad en 2021.

El duro accidente de David de la Cruz

El español David la Cruz (Astana) se ha retirado del Tour de Francia al sufrir una aparatosa caída en el transcurso de la duodécima etapa que se disputa entre Roanne y Belleville-En-Beaujolais, de 168,8 km.

El ciclista catalán (Sabadell, 34 años) se cayó en el km 26 de la etapa, después de superar la Cota de Thizy-les-Bourgs (3.ª) y de haber intentado la escapada en varias ocasiones desde el comienzo de la etapa en Roanne.

De la Cruz trataba de lograr el gran objetivo del equipo Astana, debilitado tras los abandonos, también por caídas, del español Luis León Sánchez y del británico y líder del equipo Mark Cavendish, pero el infortunio salió de nuevo en busca del ciclista catalán.