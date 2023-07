Una noticia de última hora se dio este martes 25 de julio, al conocerse que el máximo ente del ciclismo, la Unión Ciclista Internacional (UCI), anunció la suspensión de Miguel Ángel López, ciclista colombiano por un caso de dopaje.

“Sobre la base de una investigación realizada por la Agencia Internacional de Pruebas (ITA), que incluye pruebas obtenidas de las autoridades policiales españolas (Guardia Civil) y la Organización Española Antidopaje (CELAD) durante la investigación del Dr. Marcos Maynar, la UCI ha notificado hoy (martes) a Miguel Ángel López sobre una posible infracción de las normas antidopaje (ADRV)”, afirmó el ente del deporte pedal.

Este mismo ente afirmó que López, quien actualmente pedalea para el equipo Team Medellín, fue notificado de una posible infracción de las normas antidopaje por uso y posesión de una sustancia prohibida en las semanas previas al Giro de Italia 2022.

“La UCI ha decidido suspender provisionalmente al corredor a la espera de la decisión final”, se señala en el comunicado oficial.

Y aclaran: “Desde el 1 de enero de 2021, las operaciones del programa antidopaje de la UCI se han delegado a la ITA. Por lo tanto, la ITA lleva a cabo de forma independiente las investigaciones sobre las posibles infracción de las normas antidopaje y, una vez completadas, su resultado se remite a la UCI para fines de gestión de resultados.

Las palabras de Maynar

A comienzo de este año, cuando la noticia de este posible dopaje se encontraba en auge, el mismo doctor Carlos Maynar, rompió el silencio y habló sobre lo sucedido. “De otros deportistas no pongo la mano, pero de este chaval -en alusión a Miguel Ángel López- sí pongo la mano de que no ha utilizado en su vida sustancias prohibidas... a lo mejor si fuera europeo no serían tan duros”.

El pedalista ‘cafetero’ fue expulsado del Astana el pasado diciembre, luego de que la Guardia Civil lo relacionara con el médico español en el caso de tráfico de medicamentos. "A Miguel Ángel López solo le he brindado apoyo nutricional y nada más. Es un pobre chico, una víctima de la situación", comentó el galeno.