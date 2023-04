En exclusiva: Brandon Rivera y su experiencia corriendo con el Ineos de Filippo Ganna y Egan Bernal

Desde el pasado lunes, la carrera clásica del ciclismo europeo Itzulia Basque Country, más conocida como Vuelta al País Vasco, está en marcha. El pelotón comenzó a correr desde Vitoria-Gasteiz y espera terminar el próximo 8 de abril en Éibar.

El recorrido cuenta con la participación de 18 World Teams, cuatro Pro Teams, además del TotalEnergies, cuadro que clasificó por sus buenos resultados en la temporada pasada.

Rigoberto Urán y Esteban Chaves, del EF Education EasyPost; Egan Bernal, Daniel Felipe Martínez y Brandon Rivera, del Ineos Grenadiers; Sergio Higuita, del Bora-Hansgrohe; y Camilo Ardila, del Burgos-BH, son los encargados de representar a Colombia en la competencia.

Brandon Rivera, quien hace parte del Team Ineos desde el 2020, habló en exclusiva con Vanguardia en el marco del inicio de la temporada, acerca de sus objetivos para el año, su relación con Egan Bernal y su carrera deportiva, que ha estado rodeada de grandes figuras como Filippo Ganna, Geraint Thomas y Daniel Felipe Martínez, entre otros.

Preguntas y respuestas

¿Cómo ha sido la experiencia de entrenar y competir en el Ineos?

“Desde que llegué al Ineos, todo ha sido una experiencia muy enriquecedora. En lo deportivo, he aprendido bastante, en el ciclismo europeo he crecido demasiado y me siento muy bien con lo que estoy haciendo”.

¿Qué significa para usted correr al lado de Filippo Ganna y Egan Bernal?

“Soy muy afortunado, puedo aprender demasiado de ellos, de hecho ya lo estoy haciendo; aún sigo en un proceso muy largo, tengo mucho por aprender, pero me da confianza y ganas de esforzarme más, esto es un camino que hay que seguir recorriendo, día a día el nivel es más alto, así que hay que entrenarse mejor y estar más preparado”.

¿Cuáles son sus principales objetivos para la temporada?

“Mi objetivo principal es buscar la constancia, el año pasado logré desde julio entrar a un nivel sobresaliente, este año quiero lo mismo, más solidez y seguir construyendo de la mejor manera”.

¿Qué sintió cuando se enteró del accidente de Egan Bernal?

“Quede en shock, justo ese día yo salía con ellos pero terminé saliendo diez minutos después del grupo porque me hicieron un control antidoping, no sé como explicar lo que sentí, yo a Egan lo considero como mi hermano, estuve muy en shock pero bueno, al final, gracias a Dios, mi confianza siempre está en Dios, todo salió bien. Después del accidente tuvo un 95% de posibilidad de quedar cuadripléjico, tuvo una segunda oportunidad y bueno hoy lo podemos tener con nosotros”.

¿Qué es lo que más le gusta y lo que menos le gusta de su equipo?

“Lo que más me gusta es que siento que tengo una buena relación con todos los compañeros, como amigos y como profesionales, eso ayuda bastante y cuando estamos en las carreras esa confianza sirve para dar nuestros puntos de vista y así proyectarnos mejor como grupo. Lo que menos me gusta, de momento no se me viene nada a la cabeza”.

¿Si no hubiese sido ciclista, ¿a qué se dedicaría?

“Me gusta el tema financiero o la música. No tienen nada que ver pero las dos me gustan mucho”.