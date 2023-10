¡Campeona! Martha Bayona dejó, una vez más, la bandera colombiana en lo más alto

"Es un orgullo poder dejar a mi país en lo más alto, estoy agradecida con mi entrenador que me dio las indicaciones y bueno, estamos otra vez en el podio", apuntó la corredora tras su nueva victoria.

De igual forma, señaló que está agradecida con quienes la han apoyado en todo su recorrido.

"No sabía que me habían dado el primer heat, mi entrenador fue el que me dijo que gané la carrera, esto es un proceso y se ve reflejado en cada carrera", concluyó Bayona.

Un nuevo triunfo que se suma a su historial deportivo, en el que ya ha sido campeona tres veces de la Copa de Naciones de sprint y dos en la modalidad de keirin.

Además, en Lima 2019 también ganó tres medallas: oro en keirin, plata en velocidad y bronce en velocidad equipos.

El gran objetivo de Martha, surgida del barrio San Martín de Bucaramanga, es disputar los Juegos Olímpicos de París 2024.