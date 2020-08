Carlos Andrés Vargas se recupera de sus lesiones tras haber sido arrollado por un vehículo

Con múltiples raspones y adolorido, no sólo física, sino emocionalmente se encuentra el joven ciclista santandereano Carlos Andrés Vargas Medina, quien el pasado miércoles fue atropellado por un energúmeno que no valora la vida de los demás, en la entrada a Curutí, en donde reside este pedalista nacido en Bucaramanga.

Tras el accidente, Carlos Andrés se desplazó por sus propios medios al hospital de Curití, en donde recibió atención médica básica.

“Fui al hospital, pero como fue un accidente de tránsito, no me hicieron radiografías o exámenes a fondo para ver si tengo alguna lesión grave porque no presenté el Soat del vehículo. Me hicieron curaciones y con eso estoy”, anotó Vargas Medina.

Así las cosas, Carlos Andrés espera a ver cómo evoluciona su salud, pero piensa en buscar la manera de poder hacerse exámenes especializados para descartar lesiones y evitar problemas mayores en su integridad física y que le impidan retomar sus entrenamientos de cara al futuro.

“La verdad estoy muy adolorido, especialmente en el hombro izquierdo y la muñeca del lado izquierdo, que no puedo mover el brazo. Pero la muñeca es la que más duele. Claro, también las rodillas, la cadera, un tobillo y el tórax me molestan mucho”, recalcó el deportista.

En cuanto al individuo que lo embistió, Carlos Vargas señaló, “a él lo detuvieron en la entrada de Curití, pero lo dejaron ir y no respondió por nada”.

Cabe recordar que este acto de intolerancia se dio en la vía Bucaramanga – San Gil, momento en el que el conductor de una camioneta Toyota de color blanco intentó adelantar, a pesar de la doble línea en la carretera, a una tractomula y en la maniobra casi arrolla al ciclista, que con uno de sus brazos tocó un retrovisor del automotor que se dañó.

“Ahí el del carro se fue a perseguirme, paramos con mis compañeros, los hermanos Carlos Alberto y Daniel Gutiérrez Ballesteros, y él quería llevarse la bicicleta en pago por el daño del carro y yo asusté y me fui, y él se fue a perseguirme y me alcanzó ya entrando al pueblo (Curití) y me echó el carro encima”, recordó Carlos Vargas.

Por más que intentó esquivarlo, Carlos golpeó uno de los espejos y lo dañó. Por esta razón el conductor de la camioneta le reclamó y le pidió su bicicleta como pago. Vargas se negó y trató de alejarse. No obstante, el conductor del vehículo lo atacó ‘tirándole’ la camioneta encima.

Y además de las lesiones causadas a la humanidad del deportista, su herramienta de trabajo, la bicicleta, también sufrió varios desperfectos, se le dañó el tensor, la cadenilla y las manecillas de los cambios, averías que sobrepasan los seis millones de pesos.

Su recorrido

Aunque no tiene equipo para afrontar la probable temporada que tiene prevista la Federación Colombiana de Ciclismo, Carlos Andrés, ciclista del registro del Club DMB de Bucaramanga, estaba adelantando sus entrenamientos para estar a tono y poder competir.

“Mi intención este año es la de participar en las carreras que se puedan hacer, pero ahora se me complican las cosas, porque este accidente me aleja de los entrenamientos, no sólo por las lesiones que tengo, sino porque la bicicleta, así como está no sirve”, apuntó Vargas Medina.

Cabe recordar Carlos Andrés Vargas, pese a su juventud, 23 años, lleva 10 dedicado a la práctica del ciclismo, tanto de ruta como de montaña, logrando actuaciones relevantes en algunas competencias, incluso, ya estuvo compitiendo en España.

En 2019 estuvo tres meses en España, tras gestión realizada por su Club, DMB, logrando participar en diversas carreras de categoría sub 23, e incluso como la Vuelta a León y la Vuelta a Zamora.

Entre sus logros, figuran los títulos de las metas volantes en la Clásica Perla del Fonce, podios y victorias de etapa en pruebas como las Vueltas a Sucre, del Caribe y de Córdoba- Ha participado en tres Vueltas de la Juventud y en una Vuelta a Colombia, así como en la Clásica de Santander y en la de Anapoima, entre otras.

Mientras que en ciclomontañismo ha sido subcampeón del Andes Epic de 2018, edición en la que ganó una fracción. Fue campeón ese mismo año de la Chapala Race en San Gil; y el año anterior se impuso en el Reto Pienta en Charalá.

Ojalá que Carlos Andrés Vargas Medina se reponga pronto y bien, y que pueda retomar sus entrenamientos y que no se vuelva a encontrar con algún irresponsable al volante para que pueda seguir creciendo como ciclista y alcanzar triunfos para él, Santander y Colombia.