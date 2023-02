Colombiano Einer Rubio ganó la tercera etapa del Tour UAE.

El colombiano Einer Rubio (Movistar) logró su primera victoria profesional en la cima de Jebel Jais, en la tercera etapa del Tour UAE, en un día muy especial, pues el ciclista de Chíquiza está cumpliendo 25 años.

“La verdad es que es increíble, primera victoria profesional. Estos años pasados pasé por muchas cosas que me perjudicaron muchísimo, ahora estoy en una gran forma. Mi equipo me ha traído como un rey en el ascenso”, dijo Rubio en la cima emiratí.

Una victoria heroica del ciclista del Movistar, pues atacó a 10 km de la cima y luego supo mantener hasta la meta una ventaja que llegó a ser de 50 segundos.

“He llegado a pie de puerto y quería probar desde abajo, venía con muchas fuerzas, ganar aquí es increíble. La táctica de hoy era aguantar a rueda hasta más adelante, pero tenía mucha fuerza, mis compañeros estaban conmigo, tenía que probar y se nos ha dado bien el día de hoy”, comentó.

Un día especial que viene a compensar las dificultades que tuvo Rubio en el pasado.

“En los últimos kilómetros siempre tenía la incertidumbre de que venían a por mí, pero tenía fuerza, he aguantado muy bien y me ha dado para ganar. Para mí es algo muy especial para mi carrera deportiva; he tenido muchísimos problemas en los años anteriores, porque tenía fuerza pero llegaba a las carreras y no podía exprimirla”.

Un triunfo “para mí, para mi familia, para Colombia, es un día increíble. Yo creo que ahora seguiremos por el camino correcto, trabajando duro para mantener esta línea. Hoy además es mi cumpleaños, qué regalo más grande que este”, concluyó.