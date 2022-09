Con éxito se realizó el Reto Movistar en Santander

Óscar Fonseca:

Este tipo de eventos son los que en Santander se deben hacer más seguido. Todo lo que fomente el deporte nos beneficia a todos.

Alejandro Meza:

Fue un evento muy bien organizado, me gustó. Nos brindaron seguridad en la rodada y eso es vital para completar el evento.

Angélica Uribe:

Me pareció genial. Me gusta porque me mostraron la represa y un paisaje hermoso. La organización estuvo muy buena.