Con la santandereana Martha Bayona como figura, Colombia ganó la Copa de Naciones.

Martha Bayona alcanzó los primeros lugares en Velocidad equipos, Velocidad individual, 500 metros mujeres y el Keirin, dejando en evidencia su gran forma.

Bayona cronometró en los 200 metros un tiempo de 33,233 segundos, por encima de la francesa Mathilde Gros (plata) con 34,506, y la polaca Sibiak Nikola (bronce) con 34,955. Entre tanto, la joven barranquillera Marianis Salazar terminó cuarta con 35,128.

Martha expresó que “la verdad no me lo esperaba, pero venía con una mentalidad demasiado fuerte y un plan de entrenamiento muy bueno, estoy muy contenta de haberle entregado estos triunfos a Colombia, siempre estuvo con una buena disciplina con mi entrenador John Jaime y acá se vio, vamos por más y muchas gracias a quienes nos apoyan. Esto me da mucha confianza y sé que puedo lograr muchas cosas”.

Añadió que “estar en casa nos llena de mucho orgullo, la gente no nos pudo acompañar, pero desde casa sé que nos acompañaron, muy contenta de brindar esto bonito espectáculo para toda Colombia. Tuve unas rivales muy fuertes, Mathilde (Gros), Yuli Verdugo. Disfruto mucho la velocidad equipos, soy una de las que me gusta ganar con mis compañeras, todas las pruebas me llenan de orgullo y darle medallas al país. En el programa PAD vienen niñas con un proceso muy bueno, hay que seguir. Estoy cansada, pero contenta. Siempre que corro por mi país y mi departamento daré lo mejor”.