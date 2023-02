Conozca la historia de los hermanos Quintana: Nayro y Dayer

Mientras España despedía los Juegos Olímpicos de Barcelona, el caudal del río Piedras recorría el borde de las extensas praderas verdes de Cómbita, un municipio que se destaca por la nobleza de su gente, el sabor de sus suaves y dulces peras, el aroma natural de sus duraznos, la acidez de sus cerezas, el contraste de sus ciruelas, y que entre el valle de sus montañas, vio nacer un lunes 10 de agosto de 1992, a uno de sus símbolos locales, el que con su alegría y bromas ha acompañado en los más altos y bajos momentos al mejor ciclista de la historia colombiana, el menor de la familia Quintana, Dayer Uberney Quintana Rojas.

Hijo de Eloisa Rojas y Luis Quintana, creció en el seno de una familia de campesinos dedicada al comercio de productos agrícolas y su vida ha estado llena de anécdotas, la mayoría enlazadas a un caballito de acero. Su primer contacto con un velocípedo lo tuvo a los 14 años, cuando con esfuerzos propios y de su padre, le pudieron comprar uno a su hermano mayor, Nairo Quintana, quien en esa misma bicicleta, le enseñó a montar y en menos de una “semanita”, empezaron a salir juntos a “molestar” las veredas vecinas.

Tiempo después, los hermanos Quintana, en medio de la altura y en compañía de sus amigos, recorrieron a pedalazos los pueblos más cercanos y lejanos del departamento de Boyacá, días llenos de alegría y muchas risas entre un grupo de jóvenes que sin darse cuenta, a través de subidas y bajadas, comenzaron a construir los primeros pinos de sus carreras deportivas.

El día era caluroso y seco como las arenas del norte de Guarín. Dayer, con sus manos sueltas y una gran sonrisa, recordó en medio de una acogedora charla con Vanguardia, cómo su hermano, el mismo que se vistió con la camiseta rosada en el Giro de Italia y que se coronó campeón de la Vuelta a España, comenzó de una forma más profesional a practicar el deporte que lo llevaría a dejar su nombre marcado en la historia.

“Un día, un señor vio a Nairo correr, buscó a mi papá y le dijo que lo inscribiera en algún club, después, él fue a su primera carrera y la verdad le fue mal, no tenía experiencia, no sabía lo básico, sufrió mucho, pero poco a poco fue mejorando y eso a mi me impulsó. Normalmente, yo veía que él llegaba a la casa vuelto nada y al otro día madrugaba a entrenar”, señaló el corredor.

Y es que la vida de un ciclista, como lo mencionó Dayer, está rodeada de sacrificios, frío, calor, caídas y raspones, y sin importar la posición dentro del equipo o el nivel de competencia que este tenga, la lucha diaria y disciplina son las claves para llegar al éxito.

De corrida en Europa

En el 2014, mientras en México el premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez disfrutaba de sus últimos meses de vida, Dayer emprendió el camino más “aterrador” de su carrera profesional. A ritmo de flamenco, se unió a las líneas del equipo español Movistar Team, el cual contaba con la presencia de su hermano, quien en la temporada anterior ya había demostrado sus dotes de escalador, y como todo un ‘Escarabajo’, se abrió un espacio en el podio del Tour de Francia.

Correr al lado del ciclista latinoamericano más exitoso de todos los tiempos, es un privilegio que pocos tienen; conocer sus rutinas de entrenamiento, los movimientos que realiza, saber qué necesita, ser su gregario en las más duras y exigentes pruebas, tirarlo en medio de un terreno 100 o 200 metros, o aunque sea pasarle una carimañola para darle energía en medio de una ruta larga y verlo triunfar, es una de las satisfacciones más grandes.

Alegrías que comparten mutuamente, así como cuando Dayer logró ser campeón del Tour de San Luis, Nairo, quien quedó en tercer lugar de esta competencia, al ver que su hermano era el líder se convirtió en su mayor protección, y el día clave, lo cuidó y llevó hasta la línea de meta, en donde se fundieron en un gran abrazo, uno que los hizo ver como si fueran una sola persona, uno lleno de amor y entrega por el otro.

Y aunque el triunfo compartido es uno de los denominadores de esta historia, en muchas ocasiones la cara de la moneda es otra. Un ejemplo de esto fue cuando en medio de llanuras y montañas, de etapas sencillas y complejas como el Alpe d’Huez, en el año 2020, el ‘Cóndor’ colombiano sufrió distintas caídas en medio de la competencia de ciclismo más prestigiosa a nivel mundial. Su dolor lo camufló a través de las cámaras, pero la realidad fue otra. Noches de eternas molestias y mañanas de gran desgaste físico, una exigencia que a pesar de que su equipo estaba listo para apoyarlo y enviarlo con el grupo de líderes, fue imposible, ya que su cuerpo no le respondió de la forma esperada, causando una tristeza que no duró mucho, pues una vez más el hermano mayor le dio una lección al menor, esa de no rendirse.

Si el pequeño de Cómbita no hubiese seguido los pasos de su semejante, probablemente se dedicaría a proteger la vida de los colombianos a través de la Policía o del Ejército Nacional; sin embargo, el destino que los unió desde el vientre de su madre, los ha mantenido juntos a lo largo del camino, ese que muchas veces es fácil, y que en otras ocasiones se convierte en estrecho y difícil. Actualmente, la situación no es la mejor, y aunque en familia tratan de hacer como si nada pasara, Nairo, nuevamente le deja otra enseñanza: la de luchar hasta el final por lo que se quiere.