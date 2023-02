¿Cuáles son las posibilidades de que Nairo Quintana consiga equipo en Europa?

La posibilidad de que Nairo Quintana fiche para un equipo europeo a pesar de estar en el ojo del huracán por el uso de tramadol, tomó fuerza por el interés de una de las formaciones ciclísticas del Viejo Continente.

Fran Contador, hermano del reconocido exciclista español Alberto Contador, y directivo de la escudería Eolo Kometa de Italia, en declaraciones al Diario Marca aseguró que tienen a Nairo como una alternativa importante para llegar a ese equipo.

“Para obtener resultados necesitaremos coger a corredores que estén consagrados y que sepamos que van a ganar ya. Pero también es una cuestión de presupuesto y siempre serán decisiones muy meditadas entre los implicados”, señaló Contador.

En cuanto a la opción de que el ciclista colombiano más ganador corra de nuevo en un equipo europeo, el entrenador italiano Gianni Savio manifestó que Nairo se lo merece.

"Nairo no está suspendido, no está dopado... nunca lo estuvo. Espero que pueda encontrar un equipo en Europa del World Tour; es un corredor generoso, de gran trayectoria", dijo Savio.

Agregó el entrenador italiano que "he leído que hubo presiones para que los equipos no lo contraten. Nairo tiene que estar en un buen equipo por resultados, es un ciclista que corre por pasión y por la afición".

Entre tanto el especialista en ciclismo, Jairo Chávez, manifestó que "No veo imposible que un equipo lo contrate, es una puerta que se puede abrir; es un ciclista que da puntos, puede ganar etapas y tiene imagen".

Sin embargo, el comentarista de Antena Dos señaló que "el tema es de confianza; un positivo de un ciclista da para que un patrocinador se retire de un equipo, y en eso se cuidan los managers. Es como el caso de 'Supermán' López, no está castigado ni suspendido, pero hasta que la justicia española no diga que él no tiene nada que ver en las investigaciones que se adelantan contra una red de dopaje, no lo van a contratar".

Los próximos días serán claves para definir el futuro de Nairo Quintana, ganador del Giro de Italia, de la Vuelta a España y podio en el Tour de Francia.

Hay equipos interesados en el colombiano más ganador, pero seguramente están a la espera de que se aclare más su situación por el uso hace unos meses de tramadol, una sustancia prohibida por la Unión Ciclista Internacional.