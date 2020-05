Cuatro años de sanción para Járlinson Pantano

Pese a que se retiró del ciclismo activo en junio de 2019 ante la imposibilidad de poder defender su inocencia del caso de dopaje por EPO, el exciclista colombiano Járlinson Pantano Gómez fue suspendido por cuatro por parte del Tribunal Antidoping de la UCI.

“Soy inocente. No me había pronunciado porque mi abogado me había dicho que no hablara. Pero tengo la conciencia tranquila, no hice nada malo. La gente que me conoce cree en mí”, dijo en su momento el pedalista vallecaucano.

El deportista, que ganó una etapa del Tour de Francia en 2016, agregó en que no proseguirá con su defensa ante la Unión Ciclística Internacional, UCI, “porque cuesta mucho dinero”.

Y recalcó que “no pienso gastar el patrimonio de mi familia para que me absuelvan en 2 o 3 años y ya no me vuelvan a recibir en mi equipo”.

Cabe recordar que el control en el que dio positivo por EPO, fue tomado en febrero 26 de 2019, cuando apenas despuntaba la temporada de ese año. En ese momento se encontraba en plena competencia en el Tour de Haut Var, prueba que en la que este año se impuso Nairo Quintana.

Y el resultado de ese positivo por EPO fue dado a conocer el 15 de abril de 2019, y 13 meses después se le notifica a sanción a Pantano, quien no será elegible o sujeto de contratación por equipo alguno hasta febrero de 2023.

El año pasado Pantano iba a iniciar su tercera temporada en las filas del Trek – Segrafredo de Estados Unidos, equipo que lo suspendió temporalmente mientras se adelantaba la investigación respectiva.

La EPO o eritropoyetina es una sustancia que aumenta la cantidad de glóbulos rojos facilitando el intercambio de oxígeno en la sangre y por consiguiente la resistencia y rendimiento en ejercicios aeróbicos.

Breve reseña

Pantano, de 31 años, dejó en su carrera grandes actuaciones, tanto en pista como en ruta, destacándose el tercer lugar en la clasificación general dl Tour de l’Avenir 2010, el cual fue ganado por Nairo Quintana, y de paso se hizo al título de la montaña.

Ganó una etapa en la Vuelta a Suiza y se impuso en otra fracción en el Tour de Francia en 2016, año en el que termino tercero en la clasificación de la montaña de la Ronda Gala.

Posterior a ese Tour, también en 2016 ganó en Holanda el Draai Van de Kaai, uno de los critérium post-Tour más prestigiosos.

Fue campeón nacional de contrarreloj individual en 2017 y en 2018 ganó una etapa en la Vuelta a Cataluña.