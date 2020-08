$!Daniel Felipe Martínez, una nueva realidad para el ciclismo colombiano

Daniel Felipe Martínez Poveda (EF Pro Cycling), se convirtió ayer en el tercer ciclista colombiano en ganar el Critérium du Dauphiné y el primer pedalista en la historia de esa competencia en ganarla conquistando también la clasificación de los jóvenes.

A lo anterior, se suma el haber puesto fin a 29 años sin títulos en ésta, que es la segunda competencia más importante del calendario ciclístico francés, superada únicamente por el Tour de Francia, uniendo así su nombre a los de Martín Ramírez (1984) y Luis Herrera (1988 y 1991) como campeón del Dauphiné.

Martínez, haciendo gala de una gran sagacidad, junto con su entrenador entrenador, el español Juan Manuel Garate, supieron afrontar la última etapa, que resultó movida y caótica fracción, en la que hubo libertad de acción tras el retiro del amo y señor de la carrera, el esloveno Primoz Roglic, quien no tomó la partida a causa de las lesiones sufridas en la caída sufrida el pasado sábado.

El joven pedalista supo responder cuando fue exigido y siguió las ruedas que tenía que cuidar y logró ‘pescar’ en río revuelto para quedarse con el botín mayor, la camiseta amarilla de campeón.

“Cuando me dijeron que Roglic no salía, sabía lo que me corría pierna arriba. De inicio salieron Landa y Pinot. Al final hemos tenido fuerzas y hemos ganado”, dijo Daniel Felipe.

Y recalcó el joven pedalista colombiano que “el técnico me venía diciendo que venía sacando 20 segundos, venia al límite, pero los últimos dos kilómetros los pedaleé con el alma»”.

Su recorrido

Daniel Martínez nació el 25 de abril de 1996 en Soacha, en 2012, con 16 años, integró el equipo amateur de Cundinamarca donde estuvo hasta 2013. En 2014 corrió para el Centro Mundial de Ciclismo de la UCI en Suiza.

En 2015, Martínez tuvo su primera experiencia en un equipo profesional al integrar el Team Colombia y al año siguiente fichó por el equipo Wiler Selle Italia (actual Vini Zabù - KTM) donde estuvo entre 2016 y 2017. Desde 2018, el corredor hace parte del EF Education First.

Equipo con el que ha ido evolucionando y mostrándose como un corredor completo, con especial capacidad para afrontar los ejercicios individuales (contrarreloj individual), pero yendo bien en la montaña, mostrando gran regularidad.

Precisamente esta última característica fue fundamental para alcanzar el título del Critérium du Dauphiné, pues siempre estuvo al lado de los mejores, y termino aprovechando su oportunidad para coronarse campeón, pues la ausencia de Roglic y el nulo dominio del equipo Jumbo - Visma en la jornada dominical, dio libertad de acción a los aspirantes a ‘jugar sus cartas’ como en el póker, y el colombiano fue quien mejor las supo usar y terminar vestido de amarillo.