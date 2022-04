Egan Bernal a los ciclistas del pelotón: “Que me esperen porque voy a volver”

El ciclista colombiano Egan Bernal dejó un mensaje claro a sus aficionados y a los demás ciclistas del pelotón: “Decirles que gracias y que hay Egan para rato, que espero volver a competir, que me esperen ahí porque voy a volver”.

Estas declaraciones las dejó en un emotivo video que realizó su equipo Ineos, luego de tres meses del accidente que por poco le cuesta la vida al campeón del Tour de Francia 2019 y Giro de Italia 2021.

El ciclista colombiano, que ya realiza sus entrenamientos en carretera con miras a volver a competir, recordó el difícil momento.

“En un momento estaba a 62 kilómetros por hora y al otro segundo estaba tirado en el piso. Lo único que sentía era que no podía respirar. Cuando llegó el doctor tuvieron que enderezar el fémur porque se había roto y, para que dejara de sangrar internamente, pues me tuvo que acomodar el fémur ahí en la carretera, yo tirado en la autopista. Obviamente fue el dolor más teso que he tenido en mi vida. Eso me salvó la vida”, sostuvo Bernal.

De las dificultades que tuvo que afrontar, en las que incluso se habló de no volver a caminar, indicó que “supe lo grave que había sido fue cuando ya había pasado todo, cuando ya me desperté (en el hospital). Ahí en ese momento me empezaron a contar lo que había pasado, pero digamos que en sí, yo no tuve que vivir esa angustia de saber que iba a entrar a cirugía y que podía perder la movilidad”.

Egan valoró el respaldo que tuvo para salir airoso. “Las personas que estuvieron, que realmente me vieron en la camilla, las que me vieron quejarme por dolor, que me paladeaban, que incluso me cambiaban el pañal y me limpiaban cuando iba al baño... esas pequeñas cositas las voy a recordar por siempre”, agregó el pedalista de 25 años.