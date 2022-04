Egan Bernal encendió las redes sociales con sus recientes comentarios sobre política.

El ciclista Egan Bernal se encuentra ya instalado en territorio Europeo para continuar con su proceso de recuperación de cara a su regreso a la competencia oficial.

El pedalista zipaquireño cumplió 120 días después de su terrible accidente que lo obligó a suspender su participación en la temporada 2022 y contra todo pronóstico, ha venido mostrando grandes avances en su reacondicionamiento.

Sin embargo, Bernal ha sido tendencia este viernes por unos trinos escritos a través de su cuenta oficial de Twitter, donde se metió de manera directa con las campañas a la presidencia de Colombia.

Lea también. Médico de Egan Bernal revela fecha del regreso a la competencia del ciclista colombiano

"No soy economista, pero mi sentido común me dice que... El regalar plata no va a poder durar mucho tiempo y terminar en algo bueno. Creo que la solución está en generar empleo digno y pensar a futuro, porque esto no se va a arreglar en 4 años", escribió Egan Bernal.

De inmediato fue objeto de muchas críticas por expresar su pensamiento y que parece ataca a uno de los candidatos hacia la presidencia.

Lea también. ¡El 'Pibe' habló de Rincón! Emotivas palabras de Carlos Valderrama sobre el 'Coloso' de Buenaventura

Además, algunos le recordaron un mensaje que publicó cuando tenía 12 años donde pedía recursos para poder competir y que ahora le parece malo.

En respuesta a toda esta ola de críticas, Egan Bernal trinó diciendo: "En un tweet que escribo me dicen que soy de izquierda, en el otro que soy de derecha, si supieran que no me gustan los extremos... y claramente en este me dirán que soy un tibio. Eso solo demuestra que ciertos sectores políticos deben de dejar de generar odio en la gente y unirnos".

El ciclista del Ineos ya se encuentra en territorio europeo continuando con su proceso de recuperación y sigue a la expectativa para saber si podrá regresar en este 2022 a la competencia del ciclismo.