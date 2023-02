Egan Bernal es duda para los Campeonatos Nacionales de Ruta en Bucaramanga.

La presencia de Egan Bernal en los Campeonatos Nacionales de Ruta que serán en Bucaramanga está en duda.

Según Xabier Zandio, uno de los directores deportivos del equipo Ineos, las molestias en una rodilla por las que el pedalista terminó retirándose de la Vuelta a San Juan son las razones que ponen en peligro su presencia.

“Nunca es bueno tener dolor en la rodilla, entonces siempre preocupa un poco, pero no es nada serio. Fue evaluado y no es nada preocupante, así que debería recuperarse en los próximos días”, manifestó Zandio, quien explicó que para Bernal es “importante correr en casa, pero veremos esta semana si puede correr o no. Todavía es posible que participe en los Campeonatos Nacionales, pero eso no es en lo que estamos pensando, estamos pensando más en el futuro. Estamos pensando en las carreras en Europa y la temporada en general. Y esto no es algo que vaya a cambiar sus planes para el resto del año”.

Además de Bernal, a los Campeonatos Nacionales confirmaron su presencia, entre otros, Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Daniel Felipe Martínez, Sergio Higuita y Miguel Ángel López.