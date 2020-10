Egan Bernal revela la causa que lo obligó a abandonar el Tour de Francia

Tras su retiro del pasado Tour de Francia, el pedalista colombiano Egan Arley Bernal Gómez (Ineos – Grenadiers) se concentró en su recuperación de sus problemas de espalda, y en las últimas horas, en dialogo con el canal ESPN, el primer ‘escarabajo’ en ganar la Ronda Gala, señaló que su recuperación será larga, entre otras cosas por una escoliosis.

En sus declaraciones, el nacido en Zipaquirá fue muy sincero y señaló que tiene una pierna más larga que la otra. Esa condición afectó su columna vertebral y también uno de los nervios importantes en la parte baja de la espalda.

“Ya estoy con la mente en la siguiente temporada. Es una recuperación bastante larga porque básicamente el problema que tengo es que tengo una pierna más larga que la otra y eso hizo que tuviera una escoliosis en la columna y un disco de la columna alcanzó a pinchar un nervio que irriga el glúteo y baja hasta la pierna; es exactamente en el lugar donde me duele, pero es algo que igual no se puede hacer cirugía, no la recomiendan sino rehabilitación, ultrasonido, tratar de bajar la inflamación y luego empezar a fortalecer la zona lumbar para que la espalda tenga más fuerza y pueda sostener ese disco y vuelva a ponerlo en su lugar. Es un proceso bastante largo y seguramente no va a ser de uno o dos meses, sino de mucho tiempo, así que va a pasar un buen rato para que yo vuelva a estar libre de dolor”.

El zipaquireño también aclaró que su recuperación total tardará bastante tiempo. Por fortuna para él, la temporada ciclística ya se va a terminar y tendrá varios meses libres para enfocarse en su estado de salud.

“Es un proceso bastante largo y no va a ser de uno o dos meses, sino de mucho tiempo para volver a estar libre de dolor”, concluyó Bernal.

Cabe recordar que el colombiano se encuentra en Mónaco adelantando los trabajos de fisioterapia necesarios para avanzar de a poco en su recuperación. En las últimas semanas había mostrado en sus redes sociales los exámenes y pruebas médicas a las que se sometió para enterarse de la causa de sus molestias físicas.

Egan también aseguró que se encuentra bien mentalmente luego de su retiro en el pasado Tour y que tiene claro que no se puede quedar lamentando esa situación por mucho más tiempo porque vienen varios retos profesionales para él.

Y sobre sus retos para la próxima temporada, Bernal anotó: “el Giro es una carrera que me gusta bastante, siento que es una carrera que tiene bastante pasión. Yo viví en Italia durante dos años, yo pasé a profesional con un equipo italiano, tengo bastantes amigos en Italia, así que tengo un sentimiento muy bonito hacia esa carrera, me gustaría hacerla, pero igual tengo que ver un poco los recorridos y mirar cómo va evolucionando mi espalda a veces es difícil tomar un decisión con cabeza fría y simplemente mirando los hecho para ver qué es lo mejor para mí en este momento. Cuando llegue el día tomaremos la decisión, pero claramente me gustaría ir a esa carrera”.